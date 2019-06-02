Liverpool'un yıldızı Mumammed Salah tarihe geçti - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Liverpool'un yıldızı Mumammed Salah tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool, kupayı müzesine götürdü. 6'ıncı Devler Ligi zaferine ulaşan Kırmızılar, birçok dev kulübü gerisinde bıraktı. İşte detaylar...
2 Haziran 2019 Pazar 14:28 Güncelleme: 02.06.2019 14:28
Liverpool'un yıldızı Mumammed Salah tarihe geçti

İngiltere'nin Liverpool takımı, 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

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Liverpool'un yıldızı Mumammed Salah tarihe geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının şampiyonu, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan finalde belli oldu.

Liverpool'un yıldızı Mumammed Salah tarihe geçti

İngiliz ekiplerinin karşılaştığı maçta, 1977, 1978, 1981, 1984, 1985, 2005, 2007 ve 2018'den sonra 9. kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Liverpool, tarihinin ilk finaline çıkan Tottenham'ı 2-0 yendi.

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Liverpool'un yıldızı Mumammed Salah tarihe geçti

Liverpool böylece 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005'ten sonra tarihindeki 6. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Liverpool'un yıldızı Mumammed Salah tarihe geçti

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi kupasını en fazla kazanan takımlar arasında Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından 3'üncülüğe yerleşti.

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