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Liverpool'un yıldızı Mumammed Salah tarihe geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool, kupayı müzesine götürdü. 6'ıncı Devler Ligi zaferine ulaşan Kırmızılar, birçok dev kulübü gerisinde bıraktı. İşte detaylar...
2 Haziran 2019 Pazar 14:28 Güncelleme: 02.06.2019 14:28
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İngiliz ekiplerinin karşılaştığı maçta, 1977, 1978, 1981, 1984, 1985, 2005, 2007 ve 2018'den sonra 9. kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Liverpool, tarihinin ilk finaline çıkan Tottenham'ı 2-0 yendi.
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