Lionel Messi depremi! 3 ay men edildi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Lionel Messi depremi! 3 ay men edildi

Copa America'da Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel ile tartışan Lionel Messi, kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı. Üçüncülük maçında yaşanan bu olayın ardından Barcelona'nın dünya yıldızı çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Messi'nin uzun süre konuşulan bu açıklamarının ardından aldığı ceza belli oldu. İşte o cezalar...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 09:42
Lionel Messi depremi! 3 ay men edildi

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'da Şili'yi 2-1 yenerek üçüncü olan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin maç sonrası isyanı turnuvaya damga vurdu.

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Lionel Messi depremi! 3 ay men edildi

Şili karşısında Beşiktaşlı Gary Medel'le tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Messi, karşılaşma sonrası düzenlenen madalya törenine katılmadı.

Lionel Messi depremi! 3 ay men edildi

Kırmızı kartın haksız olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Bu turnuvanın Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık.

Lionel Messi depremi! 3 ay men edildi

Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Hakemler her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı" dedi.

Lionel Messi depremi! 3 ay men edildi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise Messi'nin eleştirilerini temelsiz ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.

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