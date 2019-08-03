Lionel Messi depremi! 3 ay men edildi

Copa America'da Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel ile tartışan Lionel Messi, kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı. Üçüncülük maçında yaşanan bu olayın ardından Barcelona'nın dünya yıldızı çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Messi'nin uzun süre konuşulan bu açıklamarının ardından aldığı ceza belli oldu. İşte o cezalar...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 09:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'da Şili'yi 2-1 yenerek üçüncü olan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin maç sonrası isyanı turnuvaya damga vurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şili karşısında Beşiktaşlı Gary Medel'le tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Messi, karşılaşma sonrası düzenlenen madalya törenine katılmadı.
Kırmızı kartın haksız olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Bu turnuvanın Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık.
Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Hakemler her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı" dedi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise Messi'nin eleştirilerini temelsiz ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.