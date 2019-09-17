Katar bombası patlıyor! Ve Cenk Tosun... | Son dakika transfer haberleri
Everton'da forma şansı bulamayan ve son maçta da kadro dışı kalan milli futbolcumuz Cenk Tosun için son dakika gelişmesi... İngiliz ekibi Katar'dan gelen 'Cenk Tosun transferi için ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Hemen gelin görüşelim' yanıtı aldı. Adı Türk ekipleriyle de geçen Cenk'in de düzenli forma giyebileceği bir yere gitmek istediği öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinden ayrıntılar ve Cenk Tosun'un yeni takımı olmaya aday o ekip...
"İSTERSEN AYRILABİLİRSİN"
Silva ile Cenk arasındaki görüşmede Portekizli teknik adam milli futbolcuya, "Bak, durumumuz bu. Sana dürüst olacağım. İlk tercihim sen değilsin, ikinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu halden memnunsan ve sıkı antrenman yapacaksan benim için problem olmaz. Kalırsan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen de ayrılabilirsin." demişti.