Katar bombası patlıyor! Ve Cenk Tosun... | Son dakika transfer haberleri

"İSTERSEN AYRILABİLİRSİN"

Silva ile Cenk arasındaki görüşmede Portekizli teknik adam milli futbolcuya, "Bak, durumumuz bu. Sana dürüst olacağım. İlk tercihim sen değilsin, ikinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu halden memnunsan ve sıkı antrenman yapacaksan benim için problem olmaz. Kalırsan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen de ayrılabilirsin." demişti.