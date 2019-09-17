Katar bombası patlıyor! Ve Cenk Tosun... | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Katar bombası patlıyor! Ve Cenk Tosun... | Son dakika transfer haberleri

Everton'da forma şansı bulamayan ve son maçta da kadro dışı kalan milli futbolcumuz Cenk Tosun için son dakika gelişmesi... İngiliz ekibi Katar'dan gelen 'Cenk Tosun transferi için ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Hemen gelin görüşelim' yanıtı aldı. Adı Türk ekipleriyle de geçen Cenk'in de düzenli forma giyebileceği bir yere gitmek istediği öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinden ayrıntılar ve Cenk Tosun'un yeni takımı olmaya aday o ekip...

17 Eylül 2019 Salı 15:25 Güncelleme: 17.09.2019 15:26
Katar bombası patlıyor! Ve Cenk Tosun... | Son dakika transfer haberleri

Everton'daki dönemi kapanmaya yakın olan Cenk Tosun için Katar ekibi devreye girdi...

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Katar bombası patlıyor! Ve Cenk Tosun... | Son dakika transfer haberleri

Everton teknik direktörü Marco Silva tarafından takımda düşünülmeyen yıldıza teklif sürprizi...

Katar bombası patlıyor! Ve Cenk Tosun... | Son dakika transfer haberleri

"İSTERSEN AYRILABİLİRSİN"

Silva ile Cenk arasındaki görüşmede Portekizli teknik adam milli futbolcuya, "Bak, durumumuz bu. Sana dürüst olacağım. İlk tercihim sen değilsin, ikinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu halden memnunsan ve sıkı antrenman yapacaksan benim için problem olmaz. Kalırsan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen de ayrılabilirsin." demişti.

Katar bombası patlıyor! Ve Cenk Tosun... | Son dakika transfer haberleri

Bu yaz Moise Kean'in de Everton takımına katılmasıyla birlikte forma şansını tamamen kaybeden Cenk Tosun'un ayrılığı kapıda...

Katar bombası patlıyor! Ve Cenk Tosun... | Son dakika transfer haberleri

Everton ise; Katar'da transfer dönemi kapanmadan (30 Eylül) 28 yaşındaki forveti kadrosuna katmak isteyen o kulübün teklifini dinlemeye hazır.

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