Juventuslu Emre Can'dan flaş açıklama! 'Çok mutsuzum!' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Juventuslu Emre Can'dan flaş açıklama! 'Çok mutsuzum!'

Juvenstus'un, Premier Lig devi Liverpool'dan kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Almanya'nın önde gelen yayın organlarından birine çarpıcı açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki tecrübeli oyuncu yeteneklerini doğru kullanamayan gençlere değinirken, İtalya'da mutsuz olduğunu da söyledi. Almanya'da oynadığı dönemlere de değinen Can, 'Zor zamanlardan ders çıkarıyorum' dedi. İşte başarılı futbolcunun açıklamaları.

18 Kasım 2019 Pazartesi 19:32
Juventuslu Emre Can'dan flaş açıklama! 'Çok mutsuzum!'

Juventus'un 25 yaşındaki yıldızı Emre Can, Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Kicker'a konuştu.

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Juventuslu Emre Can'dan flaş açıklama! 'Çok mutsuzum!'

Genç oyuncuların gevşek tutumunu anlayamadığını belirten Emre Can, yeteneklerini doğru kullanamayan gençlere değinirken, İtalya'da mutsuz olduğunu da söyledi.

Juventuslu Emre Can'dan flaş açıklama! 'Çok mutsuzum!'

Genç oyuncuların yeterince çaba göstermediğini kaydeden Emre Can, "Profesyonel oyuncularla idmana çıkarak hayatlarının şansını yakalayan bazı gençlerin vücut dilleri beni çok sinirlendiriyor."

Juventuslu Emre Can'dan flaş açıklama! 'Çok mutsuzum!'

"Potansiyel olarak gördüğüm genç oyunculara gidip yardımcı olmaya çalışıyorum ama bazıları bunu ne yazık ki anlayamıyor."

Juventuslu Emre Can'dan flaş açıklama! 'Çok mutsuzum!'

"Belki de bunun sebeplerinden biri bazı genç yeteneklere çok büyük maaşlar verilmesi. Gençken sıkı çalışırsanız kendinizi yukarılara taşıyabilirsiniz."

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