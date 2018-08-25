Juventus rahat kazandı! Juventus 2-0 Lazio maç sonucu - Galeri - Fotomaç
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Juventus rahat kazandı! Juventus 2-0 Lazio maç sonucu
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 21:00:14
Güncelleme: 21:00:47
Juventus rahat kazandı! Juventus 2-0 Lazio maç sonucu
İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Juventus sahasında Lazio'yu 2-0'la geçerek sezona 2'de 2 ile başladı.
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Juventus rahat kazandı! Juventus 2-0 Lazio maç sonucu
Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı karşılşamada Juventus, ilk yarıda Miralem Pjanic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Juventus rahat kazandı! Juventus 2-0 Lazio maç sonucu
İlk yarı bu golle 1-0 geçildi. İkinci yarının 75. dakikasında Ronaldo'nun kontrol edemediği topu takip eden Mario Mandzukic golü attı ve farkı 2'ye çıkardı.
Juventus rahat kazandı! Juventus 2-0 Lazio maç sonucu
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Juventus, Lazio karşısında 2-0 kazanırken puanını 6'ya yükseltti. Cristiano Ronaldo ise henüz Serie A'da golle tanışamadı.
Juventus rahat kazandı! Juventus 2-0 Lazio maç sonucu