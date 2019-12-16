İtalya'ya Merih damgası! Sarri'den büyük övgü - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İtalya'ya Merih damgası! Sarri'den büyük övgü

İtalya'ya Merih damgası! Sarri'den büyük övgü

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus sahasında Udinese'yi ağırladı. Torino ekibi mücadeleyi 3-1 kazanırken milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Gösterdiği performansla beğeni toplayan genç yıldız adayına Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri'den övgü dolu sözler geldi. İşte o sözler ve Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği Juventus - Udinese maçından kareler...
16 Aralık 2019 Pazartesi 00:03
İtalya'ya Merih damgası! Sarri'den büyük övgü

Merih Demiral İtalya'da kendini göstermeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalya'ya Merih damgası! Sarri'den büyük övgü

Son olarak Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen maçında ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz performansıyla parmak ısırtmıştı.

İtalya'ya Merih damgası! Sarri'den büyük övgü

Merih Demiral, Leverkusen maçındaki iyi performansının meyvelerini İtalya Ligi'nde ilk 11'de başlayarak aldı.

İtalya'ya Merih damgası! Sarri'den büyük övgü

Torino ekibinde Maurizio Sarri, Merih Demiral'ı Udinese maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

İtalya'ya Merih damgası! Sarri'den büyük övgü

Mücadelede kalitesini gösteren genç yıldız adayı, bir de asist yaparak performansını taçlandırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN