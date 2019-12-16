İtalya'ya Merih damgası! Sarri'den büyük övgü

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus sahasında Udinese'yi ağırladı. Torino ekibi mücadeleyi 3-1 kazanırken milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Gösterdiği performansla beğeni toplayan genç yıldız adayına Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri'den övgü dolu sözler geldi. İşte o sözler ve Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği Juventus - Udinese maçından kareler...
16 Aralık 2019 Pazartesi 00:03
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Merih Demiral İtalya'da kendini göstermeye başladı.
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Son olarak Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen maçında ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz performansıyla parmak ısırtmıştı.
Merih Demiral, Leverkusen maçındaki iyi performansının meyvelerini İtalya Ligi'nde ilk 11'de başlayarak aldı.
Torino ekibinde Maurizio Sarri, Merih Demiral'ı Udinese maçında ilk 11'de sahaya sürdü.
Mücadelede kalitesini gösteren genç yıldız adayı, bir de asist yaparak performansını taçlandırdı.