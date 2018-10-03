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İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
Süper Lig'de yerli oyuncuların maaşları Türk lirasına çevrilmeye başlandı. Kurun 5.2 TL'ye sabitlenmesinden sonra futbolcuların yeni kazançları da belli oldu.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 16:50:38 Güncelleme: 16:59:22
İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
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İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
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