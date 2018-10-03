İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları

    Süper Lig'de yerli oyuncuların maaşları Türk lirasına çevrilmeye başlandı. Kurun 5.2 TL'ye sabitlenmesinden sonra futbolcuların yeni kazançları da belli oldu.
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 16:50:38 Güncelleme: 16:59:22
    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
    • 1
    • 19
    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları

    Arda Turan > 4 milyon Euro > 20 milyon 800 bin TL

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
    • 2
    • 19
    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları

    Burak Yılmaz > 3 milyon 550 bin Euro > 18 milyon 500 bin TL

    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
    • 3
    • 19
    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları

    Selçuk İnan > 2 milyon 950 bin Euro > 15 milyon 350 bin TL

    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
    • 4
    • 19
    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları

    Oğuzhan Özyakup > 2 milyon 500 bin Euro > 13 milyon TL

    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları
    • 5
    • 19
    İşte yerli futbolcuların Türk Lirası cinsinden maaşları

    Mehmet Topal > 2 milyon 250 bin Euro > 11 milyon 700 bin TL

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN