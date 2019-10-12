İşte Türkiye-Arnavutluk maç sonu açıklamaları

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma A Millilerin son dakikada Cenk ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Karşılaşma sonrası yapılan açıklamalarda Merih Demiral ve birçok oyuncumuz Mehmetçik'e selam gönderdi. İşte o sözler...
12 Ekim 2019 Cumartesi 01:17
Güncelleme: 12.10.2019 01:17
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Mücadele sonrası birçok isim yaptığı açıklamalada Mehmetçilerimiz'e mesaj gönderdi. İşte o mesajlar...
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Merih Demiral: "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun."
"Ülkemizin durumunun farkındaydık, askerlerimizi ve milletimizi bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize. Onları çok seviyoruz, kalbimiz onlarla."
"Üzerimizde ay-yıldızlı arma var, kimseden korkumuz yok! Allah'ın izniyle de EURO 2020'ye katılacağız"
İrfan Can Kahveci: "Bu maçı Mehmetçiklerimiz için oynadık ve kazandık. Onların yanındayız."