İşte Kasım ayının en çok konuşulan isimleri! - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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İşte Kasım ayının en çok konuşulan isimleri!

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Kasım ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi. Zirve yarışı veren takımların beklenmedik puan kayıpları yaşadığı, zirveyi zorlayan takımların ise haftayı karlı kapattığı ligde, puan durumu da gittikçe karışık bir hal alıyor. İşte spor camiasında öne çıkan başlıklar.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 11:50:01 Güncelleme: 13:02:57
İşte Kasım ayının en çok konuşulan isimleri!

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Kasım ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi. Zirve yarışı veren takımların beklenmedik puan kayıpları yaşadığı, zirveyi zorlayan takımların ise haftayı karlı kapattığı ligde, puan durumu da gittikçe karışık bir hal alıyor. İşte spor camiasında öne çıkan başlıklar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Kasım ayının en çok konuşulan isimleri!

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK

Yazılı basın: 134
İnternet medyası: 1.011
Toplam: 1.145

İşte Kasım ayının en çok konuşulan isimleri!

Ahmet Ağoğlu

Yazılı basın: 690
İnternet medyası: 5.190
Toplam: 5.880

İşte Kasım ayının en çok konuşulan isimleri!

FİKRET ORMAN

Yazılı basın: 739
İnternet medyası: 6.906
Toplam: 7.645

İşte Kasım ayının en çok konuşulan isimleri!

MUSTAFA CENGİZ

Yazılı basın: 821
İnternet medyası: 11.193
Toplam: 12.014

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