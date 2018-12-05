İşte Kasım ayının en çok konuşulan isimleri!

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Kasım ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi. Zirve yarışı veren takımların beklenmedik puan kayıpları yaşadığı, zirveyi zorlayan takımların ise haftayı karlı kapattığı ligde, puan durumu da gittikçe karışık bir hal alıyor. İşte spor camiasında öne çıkan başlıklar.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 11:50:01 Güncelleme: 13:02:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





