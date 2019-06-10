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İşte Griezmann, Mbappe ve Pogba'nın Hasan Ali'ye gülmelerinin nedeni!
Türkiye - Fransa maçına Hasan Ali Kaldırım'ın performansı damga vurdu. Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Kylian Mbappe'yi sahadan silerken maç başındaki seremonide de ilginç bir olay yaşadı. Fransa'nın üç yıldızı Griezmann, Mbappe ve Pogba Hasan Ali Kaldırım'a bakıp gülmüşlerdi. Olayın nedeni ortaya çıktı...
10 Haziran 2019 Pazartesi 08:54
Güncelleme: 10.06.2019 08:54
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Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken takım olarak göz doldurdu.
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Tüm futbolcuların canını dişine takarak oynadığı maçta en fazla öne çıkan isimlerden birisi de Hasan Ali Kaldırım'dı.
Tecrübeli sol bek, Fransızlar'ın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'yi adeta sahadan sildi.
Öyle ki PSG forması giyen genç yıldız, kanat değiştirmek zorunda kaldı.
KRAMPONLARINDA ÖZEL DETAY
Hasan Ali'nin bu performansı sadece Türkiye'de değil, Fransız basınında da büyük yankı uyandırırken maç öncesi ilginç bir olay yaşandı.