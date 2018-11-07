İşte futbolculuk kariyerleri sürerken hapse giren yıldızlar...

PETER SWAN | Sheffield Wednesday | Peter Swan, Sheffield Wednesday tarihinin en iyi futbolcularındandı. Sheffield formasıyla 300'ün üzerinde maça çıkan Swan'ın adı ne yazık ki bu başarısıyla değil, karıştığı bahis skandalıyla anılıyor. 1962 yılında takımı Sheffield'ın Ispwich ile oynayacağı maçı kaybedeceğine dair iki arkadaşıyla birlikte bahis yapan savunma oyuncusu, suçunun ortaya çıkmasının ardından 4 aylık hapis cezasına çarptırıldı ve ömür boyu futboldan men edildi. Futboldan men cezasu ise daha sonradan kaldırıldı.