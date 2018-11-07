İşte futbolculuk kariyerleri sürerken hapse giren yıldızlar...
PETER SWAN | Sheffield Wednesday | Peter Swan, Sheffield Wednesday tarihinin en iyi futbolcularındandı. Sheffield formasıyla 300'ün üzerinde maça çıkan Swan'ın adı ne yazık ki bu başarısıyla değil, karıştığı bahis skandalıyla anılıyor. 1962 yılında takımı Sheffield'ın Ispwich ile oynayacağı maçı kaybedeceğine dair iki arkadaşıyla birlikte bahis yapan savunma oyuncusu, suçunun ortaya çıkmasının ardından 4 aylık hapis cezasına çarptırıldı ve ömür boyu futboldan men edildi. Futboldan men cezasu ise daha sonradan kaldırıldı.
PETER STOREY | Arsenal | Altyapısından yetiştiği Arsenal'de 1962-1977 yılları arasında forma giyen Storey, iki kez hapse girmişti. 1971 yılında sahte altın bastırmaktan 3 yıl hapse mahkum edilen Storey, serbest kaldıktan sonra da rahat durmamış ve bu kez de yasadışı genelev çalıştırma suçundan dolayı 1 yıl hapis yatmıştı.
TONY ADAMS | Arsenal | Kulüp tarihinin en iyi savunma oyuncusu olarak gösterilen Adams, başarılı bir kariyere sahip olsa da başı alkolle dertteydi. 1990 yılının Mayıs ayında bir trafik kazası geçiren Adams'ın 27 kez de hız sınırlarını aştığı tespit edildi. O yılın Aralık ayında 4 aylık hapis cezasına çarptırılan Adams, Şubat ayında salıverildi.
IAN WRIGHT | Arsenal | Arsenal'in unutulmaz isimlerinden birisi olan ve kırmızı-beyazlı forma altında 285 resmi maça çıkıp 284 gole imza atan Ian Wright'in hikâyesi ise biraz enteresan. Hikayeyi kısa tutalım. Arabasının vergilerini ve sigortalarını ödemeyen Wright, 2 haftalık bir hapis cezasına çaprtırıldı. Hapisten çıktığında ise yıldız futbolcunun gözyaşlarını tutamadıığı görülmüştü...