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İşte değerini en çok yükselten 10 futbolcu! Listede 1 Türk...
KPMG Football Benchmark'ın yaptığı araştırmalar sonucunda 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en çok yükselten 10 futbolcu belli oldu. Listede 1 Türk futbolcu da kendine yer buldu. İşte değerine değer katan 10 futbolcu...
9 Ekim 2019 Çarşamba 19:30
Güncelleme: 09.10.2019 19:44
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Futbolda yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken KPMG Football Benchmark ekibi, 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en fazla yükselten 10 oyuncuyu analiz etti.
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Piyasa değerini en fazla yükselten 10 oyuncu arasında iki oyuncu yaz döneminde yeni bir takıma imza atmazken, diğer futbolcular başka kulüplere transfer oldu.
Değerini en çok yükselten oyuncu ise Lille'den Arsenal'e giden Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkardı.