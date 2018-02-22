İşte çocukluk fotoğraflarıyla Cengiz Ünder

10 yaşındayken Sındırga'ya iki buçuk saat uzaklıktaki İzmir'de Bucaspor'un Akademisine girdi. İlkokul çağında geldiği bu koca şehirde yalnız yaşamak zordu. Kulübü onun için İzmir'de ev tuttu annesi yanında kaldı. 5. sınıfa İzmir'de devam eden küçük Cengiz'in ilk yıllarında hem okula hem Buca'ya adapte olması zor oldu. Ancak annesinin yanında olması ona güven veriyordu.