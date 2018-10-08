İşte Avrupanın Altın Çocukları! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    İşte Avrupa'nın 'Altın Çocukları'!

    Avrupa'da yılın genç oyuncusunu seçmek için düzenlenen 'Altın Çocuk' ödülünün bu seneki adayları belli oldu. İşte o adaylar;
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 17:19:31 Güncelleme: 17:26:23
    İşte Avrupa'nın 'Altın Çocukları'!
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    İşte Avrupanın Altın Çocukları!

    Trent Alexander-Arnold

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Avrupa'nın 'Altın Çocukları'!
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    İşte Avrupanın Altın Çocukları!

    Kelvin Amian

    İşte Avrupa'nın 'Altın Çocukları'!
    • 3
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    İşte Avrupanın Altın Çocukları!

    Houssem Aouar

    İşte Avrupa'nın 'Altın Çocukları'!
    • 4
    • 40
    İşte Avrupanın Altın Çocukları!

    Musa Barrow

    İşte Avrupa'nın 'Altın Çocukları'!
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    • 40
    İşte Avrupanın Altın Çocukları!

    Justin Bijlow

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