İşte Avrupanın Altın Çocukları!

İşte Avrupa'nın 'Altın Çocukları'!

Avrupa'da yılın genç oyuncusunu seçmek için düzenlenen 'Altın Çocuk' ödülünün bu seneki adayları belli oldu. İşte o adaylar;

8 Ekim 2018 Pazartesi, 17:19:31 Güncelleme: 17:26:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





