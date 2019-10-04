İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar'ın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu belli oldu. İşte Şenol Güneş'in aday kadrosu...