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04 Ekim 2019, Cuma
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İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar'ın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu belli oldu. İşte Şenol Güneş'in aday kadrosu...

4 Ekim 2019 Cuma 20:42 Güncelleme: 04.10.2019 21:18
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!

Ay-Yıldızlılar'ın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu belli oldu...

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadeleler öncesi aday kadrosunu belirledi.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!

İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

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