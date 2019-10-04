İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar'ın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu belli oldu. İşte Şenol Güneş'in aday kadrosu...
4 Ekim 2019 Cuma 20:42
Güncelleme: 04.10.2019 21:18
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A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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Ay-Yıldızlılar'ın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu belli oldu...
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadeleler öncesi aday kadrosunu belirledi.