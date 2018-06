İşte 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak Rusya'nın en modern statları!

LUZHNİKİ STADYUMU - MOSKOVA

Kapasite: 81,006

Açılış: 1956 (2018'de geliştirme çalışmalarından sonra yeniden açıldı)

Luzhniki Stadyumu, 2018 Dünya Kupası organizasyonunda 14 Haziran'daki açılış maçına ve 15 Temmuz'da oynanacak finaline ev sahipliği yapacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan bulunan Moskova Nehri üzerinde yer almaktadır. Stadyum, şehir merkesinin yaklaşık altı kilometre güney batısında, nehrin kıvrımında park arazisinde bulunmaktadır.

1955-1956 yılları arasında sadece 450 günde inşa edilen stadyumun ilk adı Central Lenin Stadyumu idi.



Başlangıçta 100.000'in üzerinde bir kapasiteye sahip olan stadyum, 1980 Moskova Olimpiyatlarının merkezi mekanıydı. Allan Wells'in Büyük Britanya'ya 100 milyon altın alması ve Steve Ovett'in ve Sebastian Coe'nin de 800 metreden 1500 metreye kadar olan efsanevi mücadelelerini sahnelendiği yerdi. Ancak, iki yıl sonra, FC Spartak ve Hollandalı HFC Haarlem arasında oynanan karşılaşmada son dakikalarda atılan gol sonrası taraftarlar arasında çıkan hengame sonrası 66 kişi hayatını kaybetmişti.



1990'lar boyunca kapsamlı bir şekilde yenilenmiş olan bu dönemde, Lenin Stadı adını şimdiki adı olan Luzhniki Stadyumu adını aldı. Parma'nın Marsilya'yı yendiği 1999 Uefa Kupası finaline ve Manchester United'ın Chelsea'yi penaltılarda saf dışı bıraktığı unutulmuaz 2008 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.



2018 Dünya Kupası için yeniden yapılanma çalışmaları sırasında, stantlar, stadyumun dışı korunarak iki kata ve atletizm parkuruna ayrıldı.



Luzhniki Stadyumu'nda oynanılacak karşılaşmalar;



14 Haziran Perşembe: Rusya v Suudi Arabistan (Grup A)



17 Haziran Pazar: Almanya vs Meksika (Grup F)



20 Haziran Çarşamba: Portekiz vs Fas (B Grubu)



26 Haziran Salı: Danimarka-Fransa (Grup C)