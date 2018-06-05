İşte 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak Rusya'nın en modern statları!
İŞTE SON TEKNOLOJİ STATLAR
2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, ileri teknoloji teknikleri ile yaptığı mühendislik harikası statları ile tüm dünyaya parmak ısırtıyor. Tüm statların kendine has farklı özellikleri var. İç ve dış mimarileri ile gözlere de hitap edebilen stadyumları inceliyoruz.
EKATERİNBURG ARENA
Kapasite: 35.696
Açılış: 1953 (2018 için geçici stant ve çatı)
Başkent Moskova'ya yaklaşık mesafe: 1.090 mil
Rusya'nın dördüncü büyük şehri olan Ekaterinburg, Ural Dağları'nın eteklerinde, Avrupa ve Asya'nın coğrafi sınırında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda kullanılacak en doğu stadyumdur. Ancak, Rusya'nın büyüklüğüne dair bir gösterge vermek için doğu kıyısındaki Vladivostok şehrinden yaklaşık 4,590 mil uzakta.
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. Çoğunlukla futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapar. Stad, Sovyetler Birliği döneminde 1957 yılında açılmıştır ve 35.696 kişilik kapasitesi bulunmaktadır. Rusya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden FK Ural'nın evidir.
Başlangıçta Central Stadyumu olarak faaliyete başlayan bu stadyum, 1953 ve 1957 yılları arasında inşa edildi. 2007 ile 2011 arasında yeniden geliştirildi.
OYNANACAK MAÇLAR
15 Haziran Cuma: Mısır vs Uruguay (Grup A)
21 Haziran Perşembe: Fransa - Peru (Grup C)
24 Haziran Pazar: Japonya vs Senegal (Grup H)
FİSHT STADYUMU, SOCHİ
Kapasite: 47,700
Başkent Moskova yaklaşık mesafe: 1.040 mil
Karadeniz kıyısında yer alan Soçi, 140 kilometrelik bir alana yayılarak, Avrupa'nın en uzun şehri olan Mexico City'nin arkasında yer alıyor. Soçi, turnuvanın en güneydeki mekanı ve aynı zamanda Kafkas Dağları'nın zemini ile karşı karşıya bulnuyor.
Fisht Stadyumu, Soçi'deki 2014 Kış Olimpiyatları'nın merkez mekanı olarak inşa edildi ve bu da karlı zirvelere benzeyecek şekilde tasarlanmış eşsiz eğimli görünümü görmeye yardımcı oldu. Resmi Fifa internet sitesinde şöyle yazıyordu: "Fisht Stadyumu orijinal olarak Kafkasya dağlarındaki bir tepe noktası olan Mount Fisht'tan seçildi. Yerel dilde Adygeyan, 'fisht' yani 'beyaz kafa' anlamına geliyor.
Dünya Kupası finallerinden sonra Rus milli takımının antrenman ve maç yeri olması bekleniyor.
OYNANILACAK MAÇLAR
15 Haziran Cuma: Portekiz vs İspanya (B Grubu)
18 Haziran Pazartesi: Belçika - Panama (grup G)
23 Haziran Cumartesi: Almanya-İsveç (Grup F)
26 Haziran Salı: Avustralya vs Peru (Grup C)
SON 16 TURU - 30 Haziran Cumartesi
ÇEYREK FİNAL - 7 Temmuz Cumartesi
KALİNİNGRAD STADYUMU - KALİNİNGRAD
Kapasite: 35,212
Açılış: 2018
Başkent Moskova'ya yaklaşık mesafe: 770 mil
Kaliningrad, Baltık Denizi'nde bulunan, güneyden Polonya'ya ve kuzey ve doğuda Litvanya'ya kadar uzanan bir Rus kalabalığı olan Kaliningrad Oblastı'nın idari merkezidir.
Bayern Münih'in Allianz Arena stadından esinlenerek yapıldı. Stadyum aynı zamanda Rusya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden FK Baltika Kaliningrad'ın stadyumu olan Baltika Stadyumu'nun yerine geçerek kulübün yeni stadyumu olacaktır. 45,015 kişi kapasteli olması planlanmaktadır.
OYNANACAK MAÇLAR
16 Haziran Cumartesi: Hırvatistan vs Nijerya (Grup D)
22 Haziran Cuma: Sırbistan vs İsviçre (Grup E)
25 Haziran Pazartesi: İspanya-Fas (B Grubu)
28 Haziran Perşembe: İngiltere vs Belçika (Grup G)
KAZAN ARENA - KAZAN
Kapasite: 44,779
Açılış: 2013
Moskova yaklaşık mesafe: 510 miles
Moskova'nın doğusundaki Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehri olan Kazan, Avrupa Rusya'sındaki Volga ve Kazanka Nehirlerinin izdüşümünde yer almaktadır.
Kazan Arena'nın tanıdık bir görünümü var çünkü Stadyum, yeni Wembley ve Arsenal'in Emirates Stadyumunu denetleyen aynı mimarlar firması tarafından tasarlandı.
2013 yılının Temmuz ayında, o yılki Yaz Üniversitesinin (üniversite sporcuları için uluslararası çok sporlu bir etkinlik) ana mekanı olarak hizmet vermek üzere tamamlanmış olan bu alan, daha sonra Rubin Kazan'a ev sahipliği yapmıştır.
Aynı zamanda 2015 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda bir takım yarışmalara ev sahipliği yapmış, sonrasında futbol sahası iki yüzme havuzunun yerini almıştır.
OYNANACAK MAÇLAR
16 Haziran Cumartesi: Fransa vs Avustralya (Grup C)
Çarşamba, 20 Haziran: İran vs İspanya (B Grubu)
24 Haziran Pazar: Polonya vs Kolombiya (Grup H)
27 Haziran Çarşamba: Güney Kore-Almanya (Grup F)
SON 16 : Cumartesi - 30 Haziran
ÇEYREK FİNAL: Cuma - 6 Temmuz
LUZHNİKİ STADYUMU - MOSKOVA
Kapasite: 81,006
Açılış: 1956 (2018'de geliştirme çalışmalarından sonra yeniden açıldı)
Luzhniki Stadyumu, 2018 Dünya Kupası organizasyonunda 14 Haziran'daki açılış maçına ve 15 Temmuz'da oynanacak finaline ev sahipliği yapacak.
Rusya'nın başkenti Moskova'dan bulunan Moskova Nehri üzerinde yer almaktadır. Stadyum, şehir merkesinin yaklaşık altı kilometre güney batısında, nehrin kıvrımında park arazisinde bulunmaktadır.
1955-1956 yılları arasında sadece 450 günde inşa edilen stadyumun ilk adı Central Lenin Stadyumu idi.
Başlangıçta 100.000'in üzerinde bir kapasiteye sahip olan stadyum, 1980 Moskova Olimpiyatlarının merkezi mekanıydı. Allan Wells'in Büyük Britanya'ya 100 milyon altın alması ve Steve Ovett'in ve Sebastian Coe'nin de 800 metreden 1500 metreye kadar olan efsanevi mücadelelerini sahnelendiği yerdi. Ancak, iki yıl sonra, FC Spartak ve Hollandalı HFC Haarlem arasında oynanan karşılaşmada son dakikalarda atılan gol sonrası taraftarlar arasında çıkan hengame sonrası 66 kişi hayatını kaybetmişti.
1990'lar boyunca kapsamlı bir şekilde yenilenmiş olan bu dönemde, Lenin Stadı adını şimdiki adı olan Luzhniki Stadyumu adını aldı. Parma'nın Marsilya'yı yendiği 1999 Uefa Kupası finaline ve Manchester United'ın Chelsea'yi penaltılarda saf dışı bıraktığı unutulmuaz 2008 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.
2018 Dünya Kupası için yeniden yapılanma çalışmaları sırasında, stantlar, stadyumun dışı korunarak iki kata ve atletizm parkuruna ayrıldı.
Luzhniki Stadyumu'nda oynanılacak karşılaşmalar;
14 Haziran Perşembe: Rusya v Suudi Arabistan (Grup A)
17 Haziran Pazar: Almanya vs Meksika (Grup F)
20 Haziran Çarşamba: Portekiz vs Fas (B Grubu)
26 Haziran Salı: Danimarka-Fransa (Grup C)
MARDOVİA ARENA - SARANSK
Kapasitesi: 44,442
Açılış: 2018
Baikent Moskova'ya yaklaşık mesafe: 400 mil
Saransk, Moskova'nın güney doğusunda, Mordovya'nın başkenti ve Saranka ve Insar nehirlerinin birleştiği yerde Volga havzasında yer alıyor.
Turuncu, kırmızı ve beyaz dış cephesi planlanan Mordovia Arena, 2018 Dünya Kupası için en renkli mekanlardan biri olmayı vaat ediyor. Insans nehrinin kıyısında, Saransk'ın merkezinde, Rusya'nın diğer etnik gruplarıyla Mordovyalı halkın birleşmesinin 1,000'inci yıldönümünde 2010 yılında inşaatına başlanmıştır. Önemli maddi yetersizliklerden ötürü yapımında bir çok gecikme yaşanmıştır.
Turnuvadan sonra stadyum 25.000 kapasiteye indirilecek ve aynı kompleksteki diğer kapalı sporlar için alan serbest bırakılacak. Yine de, FC Mordovia'ya ev sahipliği yapacak.
OYNANACAK MAÇLAR
16 Haziran Cumartesi: Peru - Danimarka (Grup C)
19 Haziran Salı: Kolombiya vs Japonya (Grup H)
25 Haziran Pazartesi: İran vs Portekiz (B Grubu)
28 Haziran Perşembe: Panama vs Tunus (Grup G)
MOSKOVA STADYUMU - MOSKOVA
Kapasite: 43,298
Açılış: 2014
Yer: Kuzey-Batı Moskova
Rusya'nın en önemli takımlarından Spartak Moskova takımının resmi olarak 2014 yılından itibaren kullanımına başladığı Stadyumdur.
Stadyumun dış tasarımı, yüzlerce bağlı elmastan oluşan ve zincir postaları anımsatan bir tasarıma sahip. Bunlar, Spartak'ın kırmızı ve beyaz renklerini renklendiriyorlar, ancak oynayan takımları yansıtacak şekilde değiştirilebilirler.
OYNANACAK MAÇLAR
Grup aşamalarında 4 maça ev sahipliği yapacak bu stadyum bir de son son 16 turu maçına sahne olacak.
16 Haziran Cumartesi: Arjantin vs İzlanda (Grup D)
19 Haziran Salı: Polonya - Senegal (Grup H)
23 Haziran Cumartesi: Belçika vs Tunus (B Grubu)
26 Haziran Salı: Sırbistan-Brezilya (Grup C)
NİZHNİY NOVGOROD - MOSKOVA
Kapasitesi: 45,331
Açılış: 2018
Başkent Moskova'ya yaklaşık mesafe: 265 mil
Nizhegorod oblast (bölge) idari merkezi olan Nizhy Novgorod Stadyumu, Volga ve Oka nehirlerinin birleştiği noktada Moskova'nın doğusunda yer almaktadır.
Yer aldığı Volga bölgesinde doğadan ilham alan Nizhny Novgorod Stadı, dairesel tasarımında rüzgar ve su çekiyor. Fifa, "yarı saydam dalgalı cephe" olarak tanımlamıştır. Tüm modern stadyumlar gibi, geceleri de yanar.
Nizhny Novgorod'un merkezinde, Oka ile birleştiği Volga nehrinin batı kıyısında yer alan bir binada yer alan stadyumun inşaatı 2015 yılında başladı. Stadyumda grup maçları, son 16 turu ve çeyrek final maçları olmak üzere toplamda 6 müsabakanın oynanması planlanmaktadır.
OYNANACAK MAÇLAR
18 Haziran Pazartesi: İsveç vs Güney Kore (Grup F)
21 Haziran Perşembe: Arjantin vs Hırvatistan (Grup D)
24 Haziran Pazar: İngiltere vs Panama (Grup G)
27 Haziran Çarşamba: İsviçre - Kosta Rika (Grup E)
SON 16 Pazar: 1 Temmuz
ÇEYREK FİNAL: 6 Temmuz Cuma
ROSTOV ARENA - ROSTOV
Kapasite: 45,145
Açılış: 2018
Başkent Moskova'ya yaklaşık mesafe: 690 mil
Moskova'nın güneyindeki Don Nehri üzerinde, Azak Denizi'ne 32 km uzaklıkta yer almaktadır.
Stadyumun temel atma töreni 2013 yılında başladı ve kazı çalışmalarında II. Dünya Savaşı'ndan gelen kavisli kabuklar bulundu.
Don Nehri'nin güney kıyısında yer alan stadyum, şehrin geri kalan kısmı kuzeye uzanarak yeni bir şehir merkezinin başlangıcı olarak planlanıyor.
OYNANACAK MAÇLAR
17 Haziran Pazar: Brezilya vs İsviçre (Grup E)
20 Haziran Çarşamba: Uruguay vs Suudi Arabistan (Grup A)
Cumartesi, 23 Haziran: Güney Kore vs Meksika (Grup F)
26 Haziran Salı: İzlanda vs Hırvatistan (Grup D)
SON 16 TURU Pazartesi, 2 Temmuz
SAİNT PETERSBURG STADYUMU - PETERSBURG
Kapasite: 68,134
Açılış: 2017
Başkent Moskova'ya yaklaşık mesafe: 425 mil
Neva Nehri üzerinde,Finlandiya Körfezi'nin başında yer alan, en kuzeydeki mekandır.
Kisho Kurokawa'nın "Uzay Gemisi" tasarımından yapılan tasarım, aynı tasarımcının Toyota City, Japonya'daki Toyota Stadyumu'nun küçültülmüş versiyonu. Kayar perde ve geri çekilebilir çatı ile donatılmış stadyum, dünyadaki teknolojik açıdan en gelişmişlerden biridir.
Stadyum Rus takımı Zenit St. Petersburg'a ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda EURO 2020'de üç grup maçına ev sahipliği yapacak.
OYNANILACAK MAÇLAR
15 Haziran Cuma: Fas vs İran (Grup B)
19 Haziran Salı: Rusya vs Mısır (Grup A)
22 Haziran Cuma: Brezilya - Kosta Rika (Grup E)
26 Haziran Salı: Nijerya vs Arjantin (Grup D)
SON 16 Salı, 3 Temmuz: 1F v 2E 15:00 (Maç 55)
YARI FİNALLER - 10 Temmuz Salı
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI - Cumartesi, 14 Temmuz 15:00
SAMARA AREANA - SAMARA
Kapasite: 44,807
Açılış: 2018
Başkent Moskova'ya yaklaşık mesafe: 655 km.
Volga'nın doğu kıyısında Volga ve Samara nehirlerinin birleştiği yerde, Avrupa Rusya'nın güneydoğu kısmında yer alıyor.
Samara Arena, şehrin güneyinde bulunan ıssız bir adada yer alacaktı ancak çok eleştiri alınca, Stadyum kuzey ve şehir sınırları içinde yeniden yerleştirildi.
Kubbe yapısı, metalik görünüşü ve gece ışıklandırma kapasitesi ile bölgenin ünlü havacılık sektörünü yansıtacak tema şeklinde tasarlanmıştır. Stadyum turnuvadan sonra Krylya Sovetov'a ev sahipliği yapacak.
OYNANACAK MAÇLAR
17 Haziran Pazar: Kosta Rika vs Sırbistan
21 Haziran Perşembe: Danimarka vs Avustralya (Grup C)
25 Haziran Pazartesi: Uruguay vs Rusya (Grup A)
Perşembe, 28 Haziran: Senegal vs Kolombiya (Grup H)
SON 16 Pazartesi - 2 Temmuz
ÇEYREK FİNAL Cumartesi - Temmuz
VOLGOGRAD ARENA - VOLGOGRAD
Kapasite: 45.568
Açılış: 2018
Moskova yaklaşık mesafe: 585 mil
Eskiden Stalingrad, güney batı Rusya'da, Volga Nehri'nin batı kıyısında yer almaktadır.
Volga Nehri kıyısındaki Volgograd kentinde bulunan yaklaşık 45 bin 568 kişilik futbol stadyumu. Merkez Stadyumu'nun olduğu bölgede 2018 FIFA Dünya Kupası için inşa edildi. Dört grup maçının bu stadyumda oynanması planlanmaktadır. Stadyuma Volgograd Havalimanı'ndan 6 numaralı otobüs ile Volgograd Tren İstasyonu'ndan 12 numaralı troleybüs ile ulaşılmaktadır.
Dünya Kupası'ndan sonra, stadyum 35.000 kapasiteye indirilecek ve Rus üst-uçuş tarafındaki Rotor Volgograd'ın yeni evi olacak.
OYNANACAK MAÇLAR
18 Haziran Pazartesi: Tunus vs İngiltere (Grup G)
22 Haziran Cuma: Nijerya vs İzlanda (D Grubu)
25 Haziran Pazartesi: Suudi Arabistan vs Mısır (Grup A)
Perşembe, 28 Haziran: Japonya vs Polonya (Grup H)
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