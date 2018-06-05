İşte 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak Rusya'nın en modern statları!

EKATERİNBURG ARENA

Kapasite: 35.696

Açılış: 1953 (2018 için geçici stant ve çatı)

Başkent Moskova'ya yaklaşık mesafe: 1.090 mil

Rusya'nın dördüncü büyük şehri olan Ekaterinburg, Ural Dağları'nın eteklerinde, Avrupa ve Asya'nın coğrafi sınırında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda kullanılacak en doğu stadyumdur. Ancak, Rusya'nın büyüklüğüne dair bir gösterge vermek için doğu kıyısındaki Vladivostok şehrinden yaklaşık 4,590 mil uzakta.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. Çoğunlukla futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapar. Stad, Sovyetler Birliği döneminde 1957 yılında açılmıştır ve 35.696 kişilik kapasitesi bulunmaktadır. Rusya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden FK Ural'nın evidir.

Başlangıçta Central Stadyumu olarak faaliyete başlayan bu stadyum, 1953 ve 1957 yılları arasında inşa edildi. 2007 ile 2011 arasında yeniden geliştirildi.

OYNANACAK MAÇLAR

15 Haziran Cuma: Mısır vs Uruguay (Grup A)

21 Haziran Perşembe: Fransa - Peru (Grup C)

24 Haziran Pazar: Japonya vs Senegal (Grup H)