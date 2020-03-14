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İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 hafta ara verilen La Liga'da, haftasonu maç oynanmazken, Leganes kulübü, sosyal medya hesabından bir sürprize imza attı ve hayali maç oynattı. İspanyol kulübü, Real Valladolid ile oynanması gereken ancak oynanamayan karşılaşmada skorları, gerçek golmüşçesine taraftarı ile paylaştı. Öte yandan kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 49. dakikada skor 1-1'e getirilirken, golün Enes Ünal tarafından atıldığı yazıldı. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, mizah dolu yorumlar geldi. İşte o yorumlar...
14 Mart 2020 Cumartesi 16:47 Güncelleme: 14.03.2020 16:56
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HAYALİ MAÇTA SKORU ENES EŞİTLEDİ
Leganes kulübünün 2. gol twiti Real Valladolid için olurken, hayali müsabakanın 49. dakikasında Enes Ünal tarafından gol kaydedildiği ve durumun 1-1'e geldiği duyuruldu. Atılan bu twitin ardından Türk futbolseverler Leganes'in twitini yorum yağmuruna tutarken, İspanyollar da Türklere eşlik etti. İşte o yorumlar...
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