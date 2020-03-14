İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'

İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 hafta ara verilen La Liga'da, haftasonu maç oynanmazken, Leganes kulübü, sosyal medya hesabından bir sürprize imza attı ve hayali maç oynattı. İspanyol kulübü, Real Valladolid ile oynanması gereken ancak oynanamayan karşılaşmada skorları, gerçek golmüşçesine taraftarı ile paylaştı. Öte yandan kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 49. dakikada skor 1-1'e getirilirken, golün Enes Ünal tarafından atıldığı yazıldı. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, mizah dolu yorumlar geldi. İşte o yorumlar...
14 Mart 2020 Cumartesi 16:47 Güncelleme: 14.03.2020 16:56
İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'

Koronavirüs tehlikesinin yaşandığı ülkelerden biri İspanya olurken, La Liga yönetimi, 2 haftalığına ligleri durdurma kararı aldı.

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İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'

Yaşanan bu gelişmelerin ardından haftasonu oynanması gereken Leganes - Valladolid maçı da iptal olurken, Leganes kulübü, taraftarlarına bir sürpriz yaptı. Yapılan sürprizde; sosyal medyadan hayali bir maç oynatan kulüp, takımlarının 30. dakikada De Oscar tarafından 1-0 öne geçtiğini duyurdu.

İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'

HAYALİ MAÇTA SKORU ENES EŞİTLEDİ

Leganes kulübünün 2. gol twiti Real Valladolid için olurken, hayali müsabakanın 49. dakikasında Enes Ünal tarafından gol kaydedildiği ve durumun 1-1'e geldiği duyuruldu. Atılan bu twitin ardından Türk futbolseverler Leganes'in twitini yorum yağmuruna tutarken, İspanyollar da Türklere eşlik etti. İşte o yorumlar...

İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'
İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'
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