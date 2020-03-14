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İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 hafta ara verilen La Liga'da, haftasonu maç oynanmazken, Leganes kulübü, sosyal medya hesabından bir sürprize imza attı ve hayali maç oynattı. İspanyol kulübü, Real Valladolid ile oynanması gereken ancak oynanamayan karşılaşmada skorları, gerçek golmüşçesine taraftarı ile paylaştı. Öte yandan kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 49. dakikada skor 1-1'e getirilirken, golün Enes Ünal tarafından atıldığı yazıldı. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, mizah dolu yorumlar geldi. İşte o yorumlar...

14 Mart 2020 Cumartesi 16:47 Güncelleme: 14.03.2020 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





