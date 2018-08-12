İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!

Türkiye'ye böyle bir şampiyonluğu hediye etmenin kendilerini daha da mutlu ettiğini aktaran Metin, "Bizi destekleyen tüm arkadaşlara, milletimize ve İsveç'teki gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Maç biter bitmez bizi arayan Türkiye Futbol Federasyonundan Cengiz Zülfikaroğlu'na buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Riva'da bu çocuklarımızın kamp yaparak oraya gitmesi çocuklarımıza daha çok heves ve kuvvet verdi." diye konuştu.