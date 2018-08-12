İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!

    12 Ağustos 2018 Pazar, 14:56:31 Güncelleme: 14:58:18
    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!
    • 1
    • 8
    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!

    İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 4-0 yenerek şampiyon olan milli takım kafilesi, Türkiye'ye döndü.

    THY'nin tarifeli uçağıyla İsveç'in başkenti Stockholm'den İstanbul'a gelen milli takım oyuncularını ve teknik heyetini, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Savaş Gökmen ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu çiçeklerle karşıladı.

    Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!
    • 2
    • 8
    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!

    Türkiye'ye böyle bir şampiyonluğu hediye etmenin kendilerini daha da mutlu ettiğini aktaran Metin, "Bizi destekleyen tüm arkadaşlara, milletimize ve İsveç'teki gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Maç biter bitmez bizi arayan Türkiye Futbol Federasyonundan Cengiz Zülfikaroğlu'na buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Riva'da bu çocuklarımızın kamp yaparak oraya gitmesi çocuklarımıza daha çok heves ve kuvvet verdi." diye konuştu.

    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!
    • 3
    • 8
    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!

    Final maçının zorlu geçtiğini anlatan Metin, "Ukrayna iyi bir takım. İlk devre 3-0 bitti. Daha sonra 75. dakikada 4. golü attık. Golün ardından işi başka şekle taşımaya başladılar. Çocuklara tekme attılar. Yedek kulübesine saldırdılar. Türk seyircisiyle diyalog kurmaya çalıştılar. Hakem de bu hareketleri boş bırakmadı. 3 oyuncularını kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Biz eze eze yendik." şeklinde görüş belirtti.

    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!
    • 4
    • 8
    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!

    Metin, bundan sonraki hedeflerinin 21 Yaş Altı'ndan milli takıma geçen gençlerin gelecek sene Yunanistan'da yapılacak şampiyonada birinci olması ve yenilenecek takımla aynı başarıları elde etmek olduğunu kaydetti.

    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!
    • 5
    • 8
    İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!

    Çevirmen aracılığıyla konuşan sporculardan takım kaptanı Kasım Kılınç, şampiyon olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    Elemeleri geçtikten sonra gruptan çıktıklarını anlatan Kılınç, "Finalde şampiyon olduk. 2 yıl önce şampiyon olamadığımız için üzülmüştük. Şimdi şampiyon olarak döndük. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN