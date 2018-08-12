İşitme engelli şampiyonlar yurda döndü!
İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 4-0 yenerek şampiyon olan milli takım kafilesi, Türkiye'ye döndü.
THY'nin tarifeli uçağıyla İsveç'in başkenti Stockholm'den İstanbul'a gelen milli takım oyuncularını ve teknik heyetini, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Savaş Gökmen ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu çiçeklerle karşıladı.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.
Türkiye'ye böyle bir şampiyonluğu hediye etmenin kendilerini daha da mutlu ettiğini aktaran Metin, "Bizi destekleyen tüm arkadaşlara, milletimize ve İsveç'teki gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Maç biter bitmez bizi arayan Türkiye Futbol Federasyonundan Cengiz Zülfikaroğlu'na buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Riva'da bu çocuklarımızın kamp yaparak oraya gitmesi çocuklarımıza daha çok heves ve kuvvet verdi." diye konuştu.
Final maçının zorlu geçtiğini anlatan Metin, "Ukrayna iyi bir takım. İlk devre 3-0 bitti. Daha sonra 75. dakikada 4. golü attık. Golün ardından işi başka şekle taşımaya başladılar. Çocuklara tekme attılar. Yedek kulübesine saldırdılar. Türk seyircisiyle diyalog kurmaya çalıştılar. Hakem de bu hareketleri boş bırakmadı. 3 oyuncularını kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Biz eze eze yendik." şeklinde görüş belirtti.
Çevirmen aracılığıyla konuşan sporculardan takım kaptanı Kasım Kılınç, şampiyon olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Elemeleri geçtikten sonra gruptan çıktıklarını anlatan Kılınç, "Finalde şampiyon olduk. 2 yıl önce şampiyon olamadığımız için üzülmüştük. Şimdi şampiyon olarak döndük. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.