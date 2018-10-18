İngiliz basını Emre Moru ibret gösterdi!

İngiliz basını milli futbolcu Emre Mor'u yerden yere vurdu.
18 Ekim 2018 Perşembe, 16:22:21
Güncelleme: 16:40:13
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İngiliz basını milli futbolcu Emre Mor'u ve kariyerinin ilerleyişini diğer genç futbolculara ibret gösterdi.
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İngiliz gazetesi Sun'a bağlı dreamteamfc.com adlı internet sitesi, Emre Mor'a özel bir dosya açarak genç yıldızın zirveden dibe gidişini değerlendirdi.
Sol ayağı ve doğal top sürme yetenekleri sayesinde Avrupa'nın bir dönem en potansiyelli genç oyuncusu olarak görülen Emre Mor'un kariyerini nasıl baş aşağı sürüklediği detaylıca yazıldı.
Dortmund'un Danimarka'dan 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mor'un, Almanya'daki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı iki maç ile birlikte Alman devi tarafından oldukça kıymetli bir futbolcu olarak görüldüğünden bahsediliyor.
2016/17 sezonunu Bundesliga'da oynadığı 12 maçta yaptığı 1 gol 3 asistlik katkı ile tamamlayan Mor için her şeyin yolunda gittiği ama önemli bir bileşenin genç oyuncuda eksik olduğu yazıldı; Mütevazilik.