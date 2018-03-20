İlkay açıkladı! İşte Premier Lig'in en iyi beş futbolcusu

PREMIER LİG'DEKİ EN İYİ 5 OYUNCU

İngiltere Premier Lig'de en iyi 5 oyuncunun sorulması üzerine İlkay Gündoğan, tercihini arkadaşlarından yana kullanacağını söyledi ve şöyle konuştu "Seçim yapmak çok zor. Premier Lig'de pek çok iyi oyuncu var. Benim için çok zor. Dürüst olmak gerekirse arkadaşım olanları seçeceğim. Tabi ki Mesut Özil. Liverpool'dan Emre Can, Leroy Sane ve ben. Son olarak da kaleci seçmem lazım: Ederson."