İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu... - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaştı. Millilerimiz tutuk başladığı maçta, 2-0 geriye düştü. Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü alan Türkiye, ilk yarı bir gol bulmasına rağmen skoru eşitleyemedi ve mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu skorla EURO 2020 Elemeleri'nde dördüncü maçında ilk yenilgisini tattı.
23 Mart 2019 Cumartesi 00:35 Güncelleme: 11.06.2019 23:54
İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaştı. Millilerimiz tutuk başladığı maçta, 2-0 geriye düştü. Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü alan Türkiye, ilk yarı bir gol bulmasına rağmen skoru eşitleyemedi ve mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu skorla EURO 2020 Elemeleri'nde dördüncü maçında ilk yenilgisini tattı.

İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunun puan durumu...

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İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...

1- FRANSA 9 PUAN

İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...

2- TÜRKİYE 9 PUAN

İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...

3- İZLANDA 9 PUAN

İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...

4- ARNAVUTLUK 6 PUAN

İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...

5- MOLDOVA 3 PUAN

İlk yenilgimizi aldık! İşte puan durumu...

6- ANDORRA 0 PUAN

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