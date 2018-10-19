Hıncal Uluçtan milli takım açıklaması!

Hıncal Uluç'tan milli takım açıklaması!
UĞUR KARAKULLUKÇU: Milli takımın mevcut sonuçlarını sadece teknik direktör Mircea Lucescu'nun hataları üzerinden yorumlamak doğru mu, yoksa kadrodaki değişimin payı var mı? Eleştiri toplayan milli takımın geldiği noktayı nasıl okumalıyız?
HINCAL ULUÇ: Dışarıya, dünya futbolunun düzeyine bakınca "Ben Avrupa Şampiyonu da olurum, Dünya Şampiyonu da olurum" diyorsun. 2001 yılı Kasım ayında SABAH'taki köşemde manşet, "Bu takım Dünya Şampiyonu olur" şeklindeydi. Bunu derken sadece Türk Milli Takımı'nı kastetmiyordum.
Dünya futbolu öyle bir çöküşteydi ki tam sen de yükseliştesin, şampiyon olabilirsin. Ve Türkiye Dünya üçüncüsü olduğu zaman da gene sadece ben dedim ki, "Biz üçüncülüğü kazanmadık, Dünya şampiyonluğunu kaybettik." Şenol Hoca'nın korkaklığı yüzünden... İki Brezilya maçında da korktu. "Hezimete uğramayalım, 1-0 yenilelim, razıyım" diye oynattığı için finale çıkamadık.
DÜNYA FUTBOLU BU KADAR KÖTÜYKEN...
Şimdi Dünya futbolu gene kötü durumda... Hollanda, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nagidemedi. Almanya'yı gelen giden yeniyor. İspanya, İngiltere nerede belli değil. Ne yazık ki bu Yıldırım Demirören ne gördüyse bu Lucescu denilen adamın ayağına kadar gitti. Adam lafını yanlış kullandım. Bu Lucescu denen herifin ayağına kadar gitti. Benim vatanıma söven herifin, ayağına ben gitmem arkadaş...
Lucescu, "Bu ülke Çavuşesku'nun Romanya'sına döndü" diyen adamdır... Çavuşesku'nun Romanya'sını ben biliyorum, dünya da biliyor. Benzetmeye bak. Ben ülkemi eleştiririm fakat dışarıdan gelen bir herif beni böyle eleştiremez. Haddini bilecek. Türk medyası seneler senesi nasıl bir menajeri varsa 3 büyüklerden kim boşsa ona yazdı; "Lucescu Galatasaray'a geliyor, Lucescu Fenerbahçe'ye geliyor, Lucescu Beşiktaş'a geliyor" diye lanse etti.
Bu gazetecilikte zarf atma haberidir. Milli Takım'ın başına Lucescu geliyor diye attılar. Kimse getirmedi. Ne diyor şimdi "Efendim ben yeni bir takım yaratıyorum gençlerden sabır lazım." Sabır dediğin 10 sene, gençlerden yaratıyorsan... Kaç yaşında bu herif? 80 yaşında mı biz takım olacağız? Ne yaptı? Bu kadar önemli bir adamdı da Shahktar Donetsk'in başındayken niye Avrupa'nın bir takımından bir teklif almadı. Niye Milanlar, Juventuslar, Arsenaller, Manchester Unitedlar, Parisler, Real Madridler biri demiyor, niye?