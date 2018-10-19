Hıncal Uluçtan milli takım açıklaması!

UĞUR KARAKULLUKÇU: Milli takımın mevcut sonuçlarını sadece teknik direktör Mircea Lucescu'nun hataları üzerinden yorumlamak doğru mu, yoksa kadrodaki değişimin payı var mı? Eleştiri toplayan milli takımın geldiği noktayı nasıl okumalıyız?

HINCAL ULUÇ: Dışarıya, dünya futbolunun düzeyine bakınca "Ben Avrupa Şampiyonu da olurum, Dünya Şampiyonu da olurum" diyorsun. 2001 yılı Kasım ayında SABAH'taki köşemde manşet, "Bu takım Dünya Şampiyonu olur" şeklindeydi. Bunu derken sadece Türk Milli Takımı'nı kastetmiyordum.