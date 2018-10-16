Hasan Kabzeden flaş Galatasaray sözleri! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Hasan Kabze'den flaş Galatasaray sözleri!

    Geçen sene futbol hayatına nokta koyan Hasan Kabze, geleceğe dair planlarının yanı sıra futbol hayatında unutamadığı anları anlattı.
    16 Ekim 2018 Salı, 14:13:38 Güncelleme: 14:42:34
    Hasan Kabzeden flaş Galatasaray sözleri!

    Son olarak İzmir temsilcisi Altınordu forması giyen Hasan Kabze, "Çok şükür futbolda hedeflediğim her şeye ulaştım. Galatasaray'da, milli takımda oynadım. Yurt dışına gittim. Rubin Kazan ve Montpieller takımlarında oynadım. Oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Galatasaray'a imza attığım zaman bu hedeflerimin olduğunu söylemiştim. Çok şükür hepsini gerçekleştirdim" dedi.

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    Hasan Kabzeden flaş Galatasaray sözleri!

    Futbol kariyerine son verdiğini herhangi bir platformdan açıklamadığını dile getiren eski futbolcu, "Açıkçası futbolu bıraktığımı ne sosyal medyadan, ne de basından açıklamadım. Ama futbolu bıraktığımı zaten hemen hemen herkes biliyordu. Futbolu bıraktıktan sonra ilk yaptığım şeylerden birisi biraz dinlenmek oldu. "

    Hasan Kabzeden flaş Galatasaray sözleri!

    Yaklaşık 18 yıllık bir futbol kariyerinin ardından o yorgunluktan sonra bazı şeyleri hemen yapamıyorsunuz. Önce iyi bir dinlendim. Dinlendikten sonra hemen hocalıkla ilgili kurslara müracaat ettim. UEFA'nın açtığı B kursunu bitirdim. Şu anda da Konyaspor altyapısında çalışıyor gözüküyorum. O bittikten sonra bir süreç var, o süreç de bittikten sonra A kursuna baş vuracağım. Sonra da pro D diye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

    Hasan Kabzeden flaş Galatasaray sözleri!

    "TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İYİ TAKIMLARIN ANTRENMANLARINI İZLİYORUM"

    Sporlig Dergi'nin sorularını yanıtlayan Kabze, Türkiye ve dünyada önemli takımların antrenmanlarını izlediğini söyleyerek, "Bu süre zarfında zaten B ile A kursunun arasında uzun bir süreç var.

    Hasan Kabzeden flaş Galatasaray sözleri!

    Bu süreçte hem dünya hem de Türkiye'de iyi takımların antrenmanlarını izliyorum. Hocaları ile görüşüyorum ve her zaman diyalog halindeyim. Bir nevi kendimi geliştirmek için boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

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