Hasan Kabzeden flaş Galatasaray sözleri!

Yaklaşık 18 yıllık bir futbol kariyerinin ardından o yorgunluktan sonra bazı şeyleri hemen yapamıyorsunuz. Önce iyi bir dinlendim. Dinlendikten sonra hemen hocalıkla ilgili kurslara müracaat ettim. UEFA'nın açtığı B kursunu bitirdim. Şu anda da Konyaspor altyapısında çalışıyor gözüküyorum. O bittikten sonra bir süreç var, o süreç de bittikten sonra A kursuna baş vuracağım. Sonra da pro D diye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.