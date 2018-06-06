Harry Kane herkesi geride bıraktı!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) 2018'in en değerli futbolcularını açıkladı. Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa futbolundaki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. CIES'in yaş, sözleşmenin bitmesine kalan süre, mevki, kulübünde ve milli takımındaki performansa göre oluşturulan raporda ilk sırayı Harry Kane aldı.



CR7 ÇOK GERİDE

24 yaşındaki futbolcu, 201.2 milyon euro'luk değeriyle Messi, Neymar ve Ronaldo gibi isimleri solladı. Tottenham forması giyen Kane'i 195.7 milyon euro ile Neymar, 186.5 milyon euro'luk değeriyle Kylian Mbappe takip etti. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, 184.2 milyon euro'yla listenin 4. sırasında yer alırken, Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo ise 103.4 milyon euro piyasa değeriyle 24. sıraya kadar geriledi.