Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler!

ANDRE SILVA - SEVILLA | Sezon başında Galatasaray ile de uzun süre anılan ancak daha sonra Sevilla'ya kiralanan Andre Silva, hem La Liga'da hem de Avrupa'da dikkat çeken bir performans gösterdi. Silva, geçen sezon AC Milan'da beklenenden çok uzak bir performans sergilerken, İspanyol ekibinde Portekiz'deki başarılı günlerini hatırlattı.

Pozisyon: Forvet

Maç: 11

Gol: 7