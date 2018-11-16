Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler!
ANDRE SILVA - SEVILLA | Sezon başında Galatasaray ile de uzun süre anılan ancak daha sonra Sevilla'ya kiralanan Andre Silva, hem La Liga'da hem de Avrupa'da dikkat çeken bir performans gösterdi. Silva, geçen sezon AC Milan'da beklenenden çok uzak bir performans sergilerken, İspanyol ekibinde Portekiz'deki başarılı günlerini hatırlattı.
Pozisyon: Forvet
Maç: 11
Gol: 7
CALLUM WILSON - BOURNEMOUTH | Bu sezon Premier League'in flaş ekiplerinden Bournemouth forması giyen Callum Wilson, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kırmızı-siyahlı ekibin en skorer isimlerinden olan Wilson, attığı kritik gollerle takımının puan tablosundaki yerinin de en büyük mimarlarından...
Pozisyon: Santrafor
Maç: 12
Gol: 6
Asist: 5
RYAN FRASER - BOURNEMOUTH | Bournemouth'un başarısının bir diğer mimarı da Ryan Fraser oldu. 24 yaşındaki İskoç kanat oyuncusu attığı gollerin yanı sıra, arkadaşlarına yaptığı asistlerle de Premier League'in en çok gol pası veren isimleri arasında yer alıyor.
Pozisyon: Sol kanat
Maç: 12
Gol: 3
Asist: 6
RAUL JIMENEZ - WOLVES | Yeniden Premier League'de boy gösteren Wolverhampton'da Nuno Espirito'nun vazgeçilmezlerinden olan Raul Jimenez, Ada'nın en dikkat çeken isimlerinden... Benfica'dan transfer edilen 27 yaşındaki golcü, ilk yılı olmasına rağmen Premier League'de performansıyla alkış aldı.
Pozisyon: Forvet
Maç: 12
Gol: 3
Asist: 5
LUKA JOVIC - FRANKFURTH | Sırbistan futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında yer alan Luka Jovic, sezon başında Benfica'dan büyük umutlarla kiralanmıştı. 20 yaşındaki golcü oyuncu Frankfurt'ta beklenenden çok daha iyi bir sezon geçiriyor. Jovic Frankfurt'un en skorer isimlerinden olurken 9 lig maçında 9 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Pozisyon: Forvet
Maç: 9
Gol: 9
Asist: 3