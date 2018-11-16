Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler! - Galeri - Fotomaç
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler!

    Takımlarına yaptığı katkılarla takımlarına en çok katkı sağlayan ve göz kamaştıran 15 ismi sizler için derledik...
    16 Kasım 2018 Cuma, 19:40:16 Güncelleme: 19:45:37
    Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler!

    ANDRE SILVA - SEVILLA | Sezon başında Galatasaray ile de uzun süre anılan ancak daha sonra Sevilla'ya kiralanan Andre Silva, hem La Liga'da hem de Avrupa'da dikkat çeken bir performans gösterdi. Silva, geçen sezon AC Milan'da beklenenden çok uzak bir performans sergilerken, İspanyol ekibinde Portekiz'deki başarılı günlerini hatırlattı.

    Pozisyon: Forvet
    Maç: 11
    Gol: 7

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler!

    CALLUM WILSON - BOURNEMOUTH | Bu sezon Premier League'in flaş ekiplerinden Bournemouth forması giyen Callum Wilson, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kırmızı-siyahlı ekibin en skorer isimlerinden olan Wilson, attığı kritik gollerle takımının puan tablosundaki yerinin de en büyük mimarlarından...

    Pozisyon: Santrafor
    Maç: 12
    Gol: 6
    Asist: 5

    Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler!

    RYAN FRASER - BOURNEMOUTH | Bournemouth'un başarısının bir diğer mimarı da Ryan Fraser oldu. 24 yaşındaki İskoç kanat oyuncusu attığı gollerin yanı sıra, arkadaşlarına yaptığı asistlerle de Premier League'in en çok gol pası veren isimleri arasında yer alıyor.

    Pozisyon: Sol kanat
    Maç: 12
    Gol: 3
    Asist: 6

    Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler!

    RAUL JIMENEZ - WOLVES | Yeniden Premier League'de boy gösteren Wolverhampton'da Nuno Espirito'nun vazgeçilmezlerinden olan Raul Jimenez, Ada'nın en dikkat çeken isimlerinden... Benfica'dan transfer edilen 27 yaşındaki golcü, ilk yılı olmasına rağmen Premier League'de performansıyla alkış aldı.

    Pozisyon: Forvet
    Maç: 12
    Gol: 3
    Asist: 5

    Gösterdiği performans ile şaşırtan isimler!

    LUKA JOVIC - FRANKFURTH | Sırbistan futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında yer alan Luka Jovic, sezon başında Benfica'dan büyük umutlarla kiralanmıştı. 20 yaşındaki golcü oyuncu Frankfurt'ta beklenenden çok daha iyi bir sezon geçiriyor. Jovic Frankfurt'un en skorer isimlerinden olurken 9 lig maçında 9 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

    Pozisyon: Forvet
    Maç: 9
    Gol: 9
    Asist: 3

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