Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!

Beşiktaş forvet transferinde gaza bastı... Negredo, Avrupa Ligi'nde attığı gole rağmen elden çıkarılacak. Yerine ise Mitroglou alınacak..

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