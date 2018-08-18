Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!

    18 Ağustos 2018 Cumartesi, 13:19:03 Güncelleme: 15:00:42
    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!
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    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!

    13-19 Ağustos haftasında öne çıkan transfer haberlerini sizin için derledik.

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    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!
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    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!

    Geçtiğimiz hafta 2+1 yıllık ön protokole imza atan Anthony Nwakaeme dün Trabzon'a geldi. Sheva'ya 3 taksitte 1 milyon euro ödenecek.

    Haberin detayları için; https://www.fotomac.com.tr/trabzonspor/2018/08/18/hosgeldin-anthony-nwakaeme

    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!
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    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!

    Beşiktaş forvet transferinde gaza bastı... Negredo, Avrupa Ligi'nde attığı gole rağmen elden çıkarılacak. Yerine ise Mitroglou alınacak..

    Haberin detayları için; https://www.fotomac.com.tr/galeri/galatasaray/kostas-mitrogloudan-galatasaraya-kotu-haber

    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!
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    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!

    Takımdan ayrılan Talisca'nın yerine yeni bir maestro arayan Beşiktaş, aradığı ismi Almaya'da buldu. 29 yaşındaki Meksikalı imza için Türkiye'ye geldi.

    Haberin detayları için; https://www.fotomac.com.tr/besiktas/2018/08/18/marco-fabian-istanbulda

    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!
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    Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!

    Sarı-Kırmızılılar, dün Juventus ile yollarını ayıran Claudio Marchisio'nun peşine düştü..

    Haberin detayları için; https://www.fotomac.com.tr/galatasaray/2018/08/18/galatasarayin-bombasi-claudio-marchisio

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