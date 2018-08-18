Geçtiğimiz haftanın öne çıkan transfer haberleri!
Geçtiğimiz hafta 2+1 yıllık ön protokole imza atan Anthony Nwakaeme dün Trabzon'a geldi. Sheva'ya 3 taksitte 1 milyon euro ödenecek.
Haberin detayları için; https://www.fotomac.com.tr/trabzonspor/2018/08/18/hosgeldin-anthony-nwakaeme
Beşiktaş forvet transferinde gaza bastı... Negredo, Avrupa Ligi'nde attığı gole rağmen elden çıkarılacak. Yerine ise Mitroglou alınacak..
Haberin detayları için; https://www.fotomac.com.tr/galeri/galatasaray/kostas-mitrogloudan-galatasaraya-kotu-haber
Takımdan ayrılan Talisca'nın yerine yeni bir maestro arayan Beşiktaş, aradığı ismi Almaya'da buldu. 29 yaşındaki Meksikalı imza için Türkiye'ye geldi.
Haberin detayları için; https://www.fotomac.com.tr/besiktas/2018/08/18/marco-fabian-istanbulda
Sarı-Kırmızılılar, dün Juventus ile yollarını ayıran Claudio Marchisio'nun peşine düştü..
Haberin detayları için; https://www.fotomac.com.tr/galatasaray/2018/08/18/galatasarayin-bombasi-claudio-marchisio