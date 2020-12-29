Galeri Futbol Geçen sene kimse tanımıyordu! Şimdiki değeri dudak uçuklattı... | 2020'ye damga vurdular

Geçen sene kimse tanımıyordu! Şimdiki değeri dudak uçuklattı... | 2020'ye damga vurdular

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, futbolu da vurdu. Ligler ertelendi, maçlar seyircisiz oynandı, kulüpler zarar etti ve büyük transfer harcamalarından kaçındı. Ancak bazı yıldızlar gelişimlerini sürdürdü ve bu da bonservis bedellerine de yansıdı. Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland, Bayern Münih'in genç sol beki Alphonso Davies ve Manchester United'ın yıldız orta sahası Bruno Fernandes gibi isimler bu seneye damga vuran futbolcular arasında öne çıkarken, değerlerini de katladılar. İşte o yıldızlar ve bonservis bedelleri...