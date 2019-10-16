Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun ortaya çıkan fotoğrafı yok artık dedirtti. Sosyal medyada patlayan bu fotoğrafı olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Radamel Falcao'nun yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:39 Güncelleme: 16.10.2019 21:39
Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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