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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun ortaya çıkan fotoğrafı yok artık dedirtti. Sosyal medyada patlayan bu fotoğrafı olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Radamel Falcao'nun yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.
16 Ekim 2019 Çarşamba 21:39
Güncelleme: 16.10.2019 21:39
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