Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde! Şampiyonlar Ligi...

Gruplardan çıktıktan sonra ise son 16'ya kalan her takıma 9,5 milyon euro, çeyrek finale kalan 8 takımın her birine 10,5 milyon euro, yarı finale kalan her takıma 12 milyon euro, finale kalan takıma 15 milyon euro, şampiyon olan takıma ise 19 milyon euro ödül verilecek. Bu arada UEFA Süper Kupası'na katılma hakkı elde eden iki takımdan finaliste 3,5 milyon euro, şampiyona ise 4,5 milyon euro verilecek.