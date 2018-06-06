Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde! Şampiyonlar Ligi...

Bu 32 takım arasında son 10 senede en düşük puana sahip olan takım 32. sırada yer alacak. 32. olan takım 1 milyon 108 bin euro ekstra gelir elde edecek. Son 10 yıldaki puanlarına göre 31. sırada yer alan takım ise 32. takımın alacağı paranın (1 milyon 108 bin euro) iki katı kazanacak yani 2 milyon 216 bin euro olacak. 30. olan takım ise 32. takımın alacağı paranın 3 katını yani 3 milyon 324 bin euro alacak. Sistem böyle her sıralamada artarak devam edecek ve son 10 sene puanlarına göre ilk sırada yer alan takım ise 35 milyon 456 bin euro (1.108.000 x 32) ekstradan kazanacak.