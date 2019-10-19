Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi son dakika! Modric, Falcao ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray, 2019-2020 Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maç haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Müsabakada yer alacak ve almayacak oyuncular da büyük ölçüde belli olurken sıcak bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in yıldızlarından Gareth Bale'in oynayamayacağı belli olmuştu. Luka Modric ile ilgili ise bir son dakika bilgisi geçildi... Temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i de belli oldu. İşte maç öncesi kritik bilgiler...