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Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi son dakika! Modric, Falcao ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray, 2019-2020 Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maç haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Müsabakada yer alacak ve almayacak oyuncular da büyük ölçüde belli olurken sıcak bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in yıldızlarından Gareth Bale'in oynayamayacağı belli olmuştu. Luka Modric ile ilgili ise bir son dakika bilgisi geçildi... Temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i de belli oldu. İşte maç öncesi kritik bilgiler...
19 Ekim 2019 Cumartesi 14:53
Güncelleme: 19.10.2019 15:08
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesinde İspanyol ekibinde son dakika...
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Galler'in Hırvatistan ile oynadığı maçın son dakikalarında sakatlanan Gareth Bale'in Galatasaray maçına yetişip yetişemeyeceği belli değildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan RealMadrid'deGareth Bale'in durumu netlik kazanmıştı
Buna göre; Bale'in RealMadrid'in Galatasaray ile oynayacağı maçı kaçıracağı açıklanmıştı.
Gareth Bale'in Galatasaray maçının ardından Barcelona karşısında sahalara geri dönmesi bekleniyor.