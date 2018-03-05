Futbolcuların unutulmaz anıları

O sırada odaya takımdaki diğer bazı futbolcular da geldi: "Ya Sergen bizim odaya da gelsene. Bizim TV de bozuk." Biraz zor oldu ama tüm TV´leri düzelttim. Fakat o anda bir şey dikkatimi çekti. Beni kutlayan futbolcular aynı zamanda kasıklarını tuta tuta gülüyordu. Ama aniden Feyyaz abi ağzındaki baklayı çıkardı: "Sergen elinin değdiği TV´ler tabii ki cam gibi gösterir. Çünkü senin kulakların çanak anten gibi." (Bilerek bozmuşlar)