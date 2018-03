Futbolcuların unutulmaz anıları

GÖKHAN KESKİN'İN SERGEN ANISI



"Sergen 17 yaşında Beşiktaş'a ilk geldiğinde yanıma verip, 'Bu çocuğa dikkat et at yarışı oynuyor' dediler. Aradan 2 hafta geçti bir baktım, Sergenle birlikte at yarışı kuponu dolduruyoruz."