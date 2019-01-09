Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Emre Toraman - Kayseri Erciyesspor - Kayseri Erciyesspor yeni transferi Emre Toraman için imza töreni düzenlemişti. Ancak Kayserispor ile Kayseri Erciyesspor arasındaki isim değişikliğinden dolayı henüz yeni formalar hazırlanmamıştı. Erciyesspor bu durumu Emre'ye Inter formasıyla imza attırarak çözmüştü.