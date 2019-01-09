Futbol tarihinin ilginç imza törenleri - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Dünya tarihinde birçok gösterişli imza töreni düzenlendi. Ancak bazıları yaşanan tuhaflıklarla akıllarda yer etti. İşte futbol tarihinin ilginç imza törenleri.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:27:41 Güncelleme: 09:29:56
Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Emre Toraman - Kayseri Erciyesspor - Kayseri Erciyesspor yeni transferi Emre Toraman için imza töreni düzenlemişti. Ancak Kayserispor ile Kayseri Erciyesspor arasındaki isim değişikliğinden dolayı henüz yeni formalar hazırlanmamıştı. Erciyesspor bu durumu Emre'ye Inter formasıyla imza attırarak çözmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Gökhan İnler - Napoli - Napoli, Gökhan İnler'i astronomik bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İmza törenine Aslan maskesiyle giren İnler, basın mensuplarını şaşırtırken, maskeyi çıkarıp, İtalyan ekibiyle sözleşme imzalamıştı.

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Marvin Ducksch - St. Pauli - Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Marvin Ducksch için bir tören düzenleyen St. Pauli, teknik direktör Ewald Lienen törene gelemediği için bir görevliye tecrübeli çalıştırıcının maskesini takmıştı. Ortaya çıkan görüntü ise uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek cinstendi.

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Mohammed Majrashi - Alfaisaly - Suudi Arabistan ekiplerinden Alfaisaly, Mohammed Majrashi'nin sözleşmesini uzatırken, oyuncunun imza töreninde Beşiktaş'ın bordo formasıyla yer alması dikkatleri çekmişti.

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Andre Moreira - Atletico Madrid - Belenenses'e kiralık gönderdiği kaleci Andre Moreira'yı yeniden takıma çağıran Atletico Madrid, oyuncuya yeni transfermiş gibi tören düzenlemişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN