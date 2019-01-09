Dünya tarihinde birçok gösterişli imza töreni düzenlendi. Ancak bazıları yaşanan tuhaflıklarla akıllarda yer etti. İşte futbol tarihinin ilginç imza törenleri.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:27:41
Güncelleme: 09:29:56
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Emre Toraman - Kayseri Erciyesspor - Kayseri Erciyesspor yeni transferi Emre Toraman için imza töreni düzenlemişti. Ancak Kayserispor ile Kayseri Erciyesspor arasındaki isim değişikliğinden dolayı henüz yeni formalar hazırlanmamıştı. Erciyesspor bu durumu Emre'ye Inter formasıyla imza attırarak çözmüştü.
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Gökhan İnler - Napoli - Napoli, Gökhan İnler'i astronomik bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İmza törenine Aslan maskesiyle giren İnler, basın mensuplarını şaşırtırken, maskeyi çıkarıp, İtalyan ekibiyle sözleşme imzalamıştı.
Marvin Ducksch - St. Pauli - Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Marvin Ducksch için bir tören düzenleyen St. Pauli, teknik direktör Ewald Lienen törene gelemediği için bir görevliye tecrübeli çalıştırıcının maskesini takmıştı. Ortaya çıkan görüntü ise uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek cinstendi.
Mohammed Majrashi - Alfaisaly - Suudi Arabistan ekiplerinden Alfaisaly, Mohammed Majrashi'nin sözleşmesini uzatırken, oyuncunun imza töreninde Beşiktaş'ın bordo formasıyla yer alması dikkatleri çekmişti.
Andre Moreira - Atletico Madrid - Belenenses'e kiralık gönderdiği kaleci Andre Moreira'yı yeniden takıma çağıran Atletico Madrid, oyuncuya yeni transfermiş gibi tören düzenlemişti.