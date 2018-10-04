Futbol tarihine geçen 14 unutulmaz hareket! - Galeri - Fotomaç
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Futbol tarihine geçen 14 unutulmaz hareket!
Cruyff dönüşü, Q7 trivelası, akrep vuruşu, Panenka penaltı.... Futbol tarihine damgasını vuran ikonik hareketleri derledik.
4 Ekim 2018 Perşembe, 17:29:12
Güncelleme: 17:31:16
Futbol tarihine geçen 14 unutulmaz hareket!
CRUYFF DÖNÜŞÜ | Basit, zarif ve etkili. Johan Cruyff futbol dehasının yanı sıra, dönüşü ile de iz bıraktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbol tarihine geçen 14 unutulmaz hareket!
RONALDINHO ELASTICO | Yıllar boyunca rakiplerinin belini büken Ronaldinho'nun bu hareketi, bir reklam ile zirve yaptı.
Futbol tarihine geçen 14 unutulmaz hareket!
RONALDO MAKASI | Cristiano Ronaldo golleri ile tarihe altın harflerle yazılırken, bir anda topun yönünü değiştiren kesme hareketi ile de hatırlanacak.
Futbol tarihine geçen 14 unutulmaz hareket!
CUAUHTEMOC BLANCO - CUAUHTEMINO | Meksikalı yıldız, dar alanda iki ayağıyla topu sıkıştırıp, iki rakibinden sıyrılmasıyla hatırlanıyor. Bu hareketin takipçisi ise yıllarca Denilson oldu.
Futbol tarihine geçen 14 unutulmaz hareket!
FOK BALIĞI KERLON | Kariyerinde Barcelona görmüş olan Kerlon, bir döneme kafasında top sektirerek yaptığı driblingler ile damga vurdu.