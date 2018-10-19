Futbol dünyasının en ünlü baba - oğulları

MIGUEL & XABI ALONSO - Babasının izinden giden Xabi, kariyerine tıpkı onun gibi Real Sociedad'da başladı ve modern futbolun en kaliteli orta sahalarından biri haline geldi. Kaliteli bir orta saha oyuncusu olan babası Miguel, futbolu bıraktıktan sonra birçok kulüpte çalıştı. Yeşil sahalara veda eden Xabi, attığı uzun paslarla hafızalarımızdaki yerini aldı.