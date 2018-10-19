Futbol dünyasının en ünlü baba - oğulları
MIGUEL & XABI ALONSO - Babasının izinden giden Xabi, kariyerine tıpkı onun gibi Real Sociedad'da başladı ve modern futbolun en kaliteli orta sahalarından biri haline geldi. Kaliteli bir orta saha oyuncusu olan babası Miguel, futbolu bıraktıktan sonra birçok kulüpte çalıştı. Yeşil sahalara veda eden Xabi, attığı uzun paslarla hafızalarımızdaki yerini aldı.
JOHAN & JORDI CRUYFF - Futbol tarihinin en yenilikçi futbolcularından biri olarak kabul edilen Johan, kendine has çalımları ve futbol felsefesiyle adeta bir devrim yaptı. Oğlu Jordi, babasının gölgesinden çıkmakta zorlanırken, Barcelona ve Manchester United'da başarısız deneyimler yaşadıktan sonra şu an Maccabi Tel Aviv'de sportif direktörlük yapıyor.
JEAN & YOURI DJORKAEFF - Jean ve Youri Djorkaeff isimlerine Fransa Milli Takımı kadrolarında sıkça rastlanır ancak Youri, kulüp ve milli takım kariyeri açısından çok daha parlak bir geçmişe sahip. Fransa Ligi'nde 500'den fazla maça çıkan ve Dünya Kupası'nda mücadele eden baba Djorkaeff, oğlunun Inter'le UEFA Kupası'nı kazanması ve 1998 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmasının gölgesinde kaldı.