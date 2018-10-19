Futbol dünyasının en ünlü baba - oğulları - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Futbol dünyasının en ünlü baba - oğulları

    Futbol dünyasının en ünlü baba - oğullarını sizin için derledik.
    19 Ekim 2018 Cuma, 16:14:21 Güncelleme: 16:18:06
    Futbol dünyasının en ünlü baba - oğulları

    DANNY & DALEY BLIND - Daley Blind ile babası Danny, Hollanda Milli Takımı'nın başarısı için birlikte ter döktü. Elemelerdeki korkunç performansı sonrası görevden alınan Danny, Manchester United forması giyen oğlunu milli takım kaptanı yapmasıyla dikkat çekmişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Futbol dünyasının en ünlü baba - oğulları

    MIGUEL & XABI ALONSO - Babasının izinden giden Xabi, kariyerine tıpkı onun gibi Real Sociedad'da başladı ve modern futbolun en kaliteli orta sahalarından biri haline geldi. Kaliteli bir orta saha oyuncusu olan babası Miguel, futbolu bıraktıktan sonra birçok kulüpte çalıştı. Yeşil sahalara veda eden Xabi, attığı uzun paslarla hafızalarımızdaki yerini aldı.

    Futbol dünyasının en ünlü baba - oğulları

    CARLES & SERGIO BUSQUETS - Barcelona altyapısından yetişen baba-oğul Busquets, Kupa 1 zaferi kazanan ender ikililerden. Kaleci Carles, Johan Cruyff'un 1992'deki unutulmaz takımının bir parçasıyken; 2009'da A takıma çıkan Sergio, modern futbolun en önemli ön liberolarından biri haline geldi.

    Futbol dünyasının en ünlü baba - oğulları

    JOHAN & JORDI CRUYFF - Futbol tarihinin en yenilikçi futbolcularından biri olarak kabul edilen Johan, kendine has çalımları ve futbol felsefesiyle adeta bir devrim yaptı. Oğlu Jordi, babasının gölgesinden çıkmakta zorlanırken, Barcelona ve Manchester United'da başarısız deneyimler yaşadıktan sonra şu an Maccabi Tel Aviv'de sportif direktörlük yapıyor.

    Futbol dünyasının en ünlü baba - oğulları

    JEAN & YOURI DJORKAEFF - Jean ve Youri Djorkaeff isimlerine Fransa Milli Takımı kadrolarında sıkça rastlanır ancak Youri, kulüp ve milli takım kariyeri açısından çok daha parlak bir geçmişe sahip. Fransa Ligi'nde 500'den fazla maça çıkan ve Dünya Kupası'nda mücadele eden baba Djorkaeff, oğlunun Inter'le UEFA Kupası'nı kazanması ve 1998 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmasının gölgesinde kaldı.

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