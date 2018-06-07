Futbol camiası Ümit Kayıhan’ı son yolculuğuna uğurladı
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, AKP İzmir Milletvekili Adayı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, teknik adamlar Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, Metin Diyadin, Ersun Yanal, Okan Buruk, Raşit Çetiner, Hüseyin Eroğlu, Bayram Bektaş, Reha Kapsal, Reha Erginer, Giray Bulak, Rıza Çalımbay, eski futbolculardan Necati Ateş, Sinan Engin ve çok sayıda seveni Kayıhan ailesini yalnız bırakmadı.
Göztepe, Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıpor'da futbol oynayıp, Karşıyaka, Altınordu, Göztepe, Altay, Diyarbakırspor, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ile Çaykur Rizespor'u çalıştıran Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı. Ümit Kayıhan, futbolculuğu döneminde Altay'la Türkiye Kupası'nı kazanırken teknik direktör olarak Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmıştı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.