Futbol camiası Ümit Kayıhan’ı son yolculuğuna uğurladı

Mustafa Denizli çok değerli bir futbol adamı ve iyi bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ümit Kayıhan tüm Türkiye'nin sevdiği bir insandı. Çok üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.



