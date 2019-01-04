Futbol camiası cuma namazında buluştu! Benzianın kıyafeti dikkat çekti - Galeri - Fotomaç
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Futbol camiası cuma namazında buluştu! Benzia'nın kıyafeti dikkat çekti
Antalya'da kamp yapan ekiplerden Fenerbahçe, Kayserispor, Boluspor, Antalyaspor ve birçok takımın futbolcuları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.
4 Ocak 2019 Cuma, 15:08:59
Güncelleme: 15:47:57
Antalya'da kamp yapan ekiplerden Fenerbahçe, Kayserispor, Boluspor, Antalyaspor ve birçok takımın futbolcuları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.
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Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi gösterilirken, sarı-lacivertli futbolcu Yassine Benzia da kıyafetiyle dikkat çekti.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımların bazıları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.
Cuma Namazı çıkışında özellikle Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi vardı.
Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki önemli isimlerinden Yassine Benzia, kıyafetiyle dikkat çekti.