Futbol camiası cuma namazında buluştu! Benzianın kıyafeti dikkat çekti - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Futbol camiası cuma namazında buluştu! Benzia'nın kıyafeti dikkat çekti

Antalya'da kamp yapan ekiplerden Fenerbahçe, Kayserispor, Boluspor, Antalyaspor ve birçok takımın futbolcuları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.
4 Ocak 2019 Cuma, 15:08:59 Güncelleme: 15:47:57
Futbol camiası cuma namazında buluştu! Benzianın kıyafeti dikkat çekti

Antalya'da kamp yapan ekiplerden Fenerbahçe, Kayserispor, Boluspor, Antalyaspor ve birçok takımın futbolcuları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbol camiası cuma namazında buluştu! Benzianın kıyafeti dikkat çekti

Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi gösterilirken, sarı-lacivertli futbolcu Yassine Benzia da kıyafetiyle dikkat çekti.

Futbol camiası cuma namazında buluştu! Benzianın kıyafeti dikkat çekti

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımların bazıları, Cuma Namazı'nı Belek'te bulunan Hacı Zahide Tamince Camii'nde kıldı.

Futbol camiası cuma namazında buluştu! Benzianın kıyafeti dikkat çekti

Cuma Namazı çıkışında özellikle Fenerbahçeli futbolculara yoğun ilgi vardı.

Futbol camiası cuma namazında buluştu! Benzianın kıyafeti dikkat çekti

Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki önemli isimlerinden Yassine Benzia, kıyafetiyle dikkat çekti.

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