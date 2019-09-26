Futbol bir gecede değişti! FIFA resmen duyurdu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
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Futbol bir gecede değişti! FIFA resmen duyurdu

Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu'ndan (FIFA) devrim gibi karar... Futbolda bir dönemin sona ereceği yeni bir devrin açılacağı radikal kararlar alındı. Uygulamanın çok yakında hayata geçeceği öğrenilirken değişikliklerin kapsamı özellikle kulüplerin transfer stratejilerini yeniden belirlemesine neden olacak. İşte ayrıntılar...

26 Eylül 2019 Perşembe 10:26 Güncelleme: 26.09.2019 10:44
Futbol bir gecede değişti! FIFA resmen duyurdu

FIFA'nın resmi internet sitesinden duyurduğu yeni düzenleme yürürlüğe giriyor...

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Futbol bir gecede değişti! FIFA resmen duyurdu

FIFA, 2020-2021 sezonundan itibaren kulüplerin kiraladığı ve kiralık olarak gönderdiği futbolculara sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Futbol bir gecede değişti! FIFA resmen duyurdu

FIFA Paydaşlar Komitesi'nin önerisi kabul edilirse 2022-2023 sezonundan itibaren bu sayılar 3'er futbolcuya düşecek.

Futbol bir gecede değişti! FIFA resmen duyurdu

2020-2021 sezonundan itibaren 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcu kiralayabilecek.

Futbol bir gecede değişti! FIFA resmen duyurdu

Aynı şekilde kulüpler, 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcuyu başka kulüplere kiralık olarak gönderebilecek.

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