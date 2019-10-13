Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu!

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Fransa'da oynanacak olan Fransa - Türkiye maçını, Fransız gazeteciler Denis Balbir ve Samuel Ollivier yorumladı. İşte Fransız gazetecilerden Fransa - Türkiye maçı sözleri...
13 Ekim 2019 Pazar 22:23
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Fransız gazeteci DenisBalbir, Fransa'nın çok formda olduğunu ve son İzlanda maçındaki galibiyetin takıma moral kattığını belirterek, "Takım son maçı 1-0 kazandı İzlanda karşısında. Onların sahasında kazanmak kolay değil.
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Takım halinde çok iyi hareket ediyor ve komplike bir futbol oynuyorlar. Türkiye'nin de keyfi yerinde.
Grupta sadece iki gol yediler. Ondan sonra gol yemediler, ikisi de duran toptandı.
Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak.
Türk ekibinin avantajı olduğunu düşünmüyorum. Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum ve Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum" dedi.