Fransa tribünlerinde skandal pankart! UEFA'dan ceza...

A Milli Takımımızın EURO 2020 elemeleri kapmasından Stade De France'ta karşı karşıya geldiği Fransa maçı 1-1 berabere tamamlanırken tribünlerde şoke eden bir olay yaşandı. Bir grup Fransız taraftar Türkiye maçına özel olarak hazırladığı pankartı stada getirdi. Pankartta yazılanlardan dolayı hemen müdahale geldi ve UEFA'dan ceza gelmesi beklenen pankart hemen indirildi. İşte detaylar ve o pankart...