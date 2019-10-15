Fransa tribünlerinde skandal pankart! UEFA'dan ceza...
A Milli Takımımızın EURO 2020 elemeleri kapmasından Stade De France'ta karşı karşıya geldiği Fransa maçı 1-1 berabere tamamlanırken tribünlerde şoke eden bir olay yaşandı. Bir grup Fransız taraftar Türkiye maçına özel olarak hazırladığı pankartı stada getirdi. Pankartta yazılanlardan dolayı hemen müdahale geldi ve UEFA'dan ceza gelmesi beklenen pankart hemen indirildi. İşte detaylar ve o pankart...
15 Ekim 2019 Salı 10:51
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2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımız Fransa ile karşı karşıya geldi.
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Paris'te yer alan Stade De FranceStadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona ererken Millilerimiz lider gittiği deplasmanda lider döndü.
Stadyumda ise dikkat çeken bir detay vardı ve skandal denilecek bu olaya hemen müdahale geldi.
Mücadele devam ederken Fransız seyircilerin arasında bulunan provokatif bir grup bir anda pankart açtı.
Maçın 86. dakikasında açılan provokatif pankartta 'Kürt katliamını durdurun' yazıyordu.