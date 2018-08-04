Fransa Süper Kupasında Paris Saint-Germain (PSG), Monacoyu 4-0 mağlup ederek kupaya uzandı

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan ve kontrataklarla etkili olan PSG, 67. dakikada Timothy Weah ve 90+2'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Di Maria'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

PSG, üst üste 6'ncı, toplamda ise 8'inci kez organizasyonda kupanın sahibi oldu. İşte maçtan ve şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflar..