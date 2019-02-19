FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi' - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

FIFA, elle oynama kuralı konusunda son zamanlarda artan tartışmalara cevap verebilmek adına yeni bir yöntemi yürürlüğe sokuyor!
19 Şubat 2019 Salı 15:10
FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

FIFA, futbol tarihinde pek çok kez tartışmalara sebep olan elle oynama kuralına yeni bir yorum getiriyor.

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FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

Bu yeni yoruma verilen isimse "saat modeli".

FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

Elle oynama konusunda "saat modeli"ni esas alacak olan FIFA artık yaşanan tartışmalı pozisyonlarda hakemlerin karar vermesini bu sistemle kolaylaştırmayı ve "elle oynama pozisyonlarında niyet" etkenini ortadan kaldırmayı hedefliyor..

FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

Bu karara göre artık elle oynanan pozisyonlar 3 farkı seviyede değerlendirilecek.

FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

Klasik saat modeli göz önüne getirldiğinde saat 9-3 arası bölüm (kırmızı) içerisinde oyuncunun ellerini açması kural ihlali kabul edilecek.

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