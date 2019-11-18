FIFA sıralamayı bugün güncelledi! Milli Takımımızdan dev yükseliş - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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FIFA sıralamayı bugün güncelledi! Milli Takımımızdan dev yükseliş

Elemelerde gösterdiği performansla, Fransa ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı. İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncellenen FIFA ülkeler sıralaması...
18 Kasım 2019 Pazartesi 13:17 Güncelleme: 19.11.2019 10:58
FIFA sıralamayı bugün güncelledi! Milli Takımımızdan dev yükseliş

Milli Takımımız EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi büyüledi.

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FIFA sıralamayı bugün güncelledi! Milli Takımımızdan dev yükseliş

Elemelerde özellikle savunma anlamında fark yaratan millilerimiz, evinde oynadığı hiçbir karşılaşmada gol yemedi.

FIFA sıralamayı bugün güncelledi! Milli Takımımızdan dev yükseliş

Oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 3 gol yiyen Türkiye, bunları da duran toptan kalesinde gördü ve 'akan oyunda' filelerimiz hiç sarsılmadı.

FIFA sıralamayı bugün güncelledi! Milli Takımımızdan dev yükseliş

Elemelerde gösterdiği performansla, Fransa'nın ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı.

FIFA sıralamayı bugün güncelledi! Milli Takımımızdan dev yükseliş

İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncel FIFA ülkeler sıralaması;

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