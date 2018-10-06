FIFA 19da bizi neler bekliyor?

FIFA 19'da bizi neler bekliyor?
PES 2019'un ardından oyunculara sunulan FIFA 19, her ne kadar FIFA 18'e kıyasla çok farklı görünmese de, oynanışta yapılan ince ayarlar ve değişiklikler, oyun deneyiminde önemli farklılıklar getiriyor.
FIFA 19 için 'geçen yıldan bir farkı yok' demeden önce oyuna daha yakından bakmakta fayda var. İlk bakışta farkını göremiyorsunuz, ancak şeytan 'ayrıntıda' gizlidir önermesinin de altını çizmeden olmaz! Öncelikle kalecilerden başlayalım. FIFA 18'de kornere yavaş yavaş giden toplara saçma sapan koşmaları çok saç baş yoldurtuyordu. EA, bu sorunu biraz olsun bu sürümde çözmüşe benziyor. Kalecilerin yapay zekalarına dokunuşlar yapılmış. Ancak bunun yanında uzaktan şutlara olan kötü duruşları devam ediyor gibi.
Gelelim çok merak edilen oyunun grafiklerine... FIFA 18 Frostbite motoruyla zaten çok güzel grafiklere sahip bir oyundu. Aynı grafikler bir iki ufak geliştirmeyle FIFA 19 için de sunulmuş durumda. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, FIFA 19 FIFA 18'den grafiksel anlamda hiç farklı değil. Çim aşınması, düşmeler, tekmeler vs. önceki oyunlarla hemen hemen aynı.
Diğer yandan oyuncunun üzülmesi, kaçırdığı golde şaşırma ifadesi, hakeme kızması gibi eylemler de oldukça iyi yansıtılmış. Artık oyuncular hislerini daha iyi belli edebiliyor diyebiliriz. Ayrıca bu yüz animasyonu geliştirmesi sadece oyuncular değil taraftarlarda bile etkin halde. Kameranın taraftarlara yakınlaştırıldığı zamanlarda taraftarların kameraya bağırmaları da yine iyi işlenmiş.
En önemli ince ayarlardan biri de oyuncuların top sürüşleri, top kontrolleri ve oyun zekası olmuş. 'Bir oyuncu hızlıysa, iyidir' anlayışı FIFA 19'la yavaş yavaş tarihe karışıyor. Zira yeni oyunla beraber top sürüşü ve oyun zekası, daha ön planda. FIFA 18'de orta alanda Ox ile daha faydalı bir oyun oynayabiliyordunuz ama FIFA 19'da artık Modric ya da Kroos, sizi daha fazla mest edebilir.
Ultimate Team'deki bir iki değişiklikten de bahsedelim: Weekend League, artık 30 maç. En azından eve daha az kapanacağız! Bu bağımlığı da bilen bilir… Ek olarak WL için kanser eden o eleme turnuvaları artık yok. İçinde 10 farklı lig seviyesi bulunan FUT Rivals ile WL katılımı ve tatmin edici ödüller kazanabiliyoruz. Squad Battles modu da coin kasmak adına bizleri yine selamlıyor. Ancak belirtmeden geçmeyeceğim, bu sefer yapay zeka fazla zorluyor. FIFA 18'de yapay zekanın açıklarını bir şekilde bulduk ancak FIFA 19'da bu durum daha can sıkıcı bir hal almış durumda.