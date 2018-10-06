FIFA 19da bizi neler bekliyor?

PES 2019'un ardından oyunculara sunulan FIFA 19, her ne kadar FIFA 18'e kıyasla çok farklı görünmese de, oynanışta yapılan ince ayarlar ve değişiklikler, oyun deneyiminde önemli farklılıklar getiriyor.

FIFA 19 için 'geçen yıldan bir farkı yok' demeden önce oyuna daha yakından bakmakta fayda var. İlk bakışta farkını göremiyorsunuz, ancak şeytan 'ayrıntıda' gizlidir önermesinin de altını çizmeden olmaz! Öncelikle kalecilerden başlayalım. FIFA 18'de kornere yavaş yavaş giden toplara saçma sapan koşmaları çok saç baş yoldurtuyordu. EA, bu sorunu biraz olsun bu sürümde çözmüşe benziyor. Kalecilerin yapay zekalarına dokunuşlar yapılmış. Ancak bunun yanında uzaktan şutlara olan kötü duruşları devam ediyor gibi.