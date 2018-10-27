En iyi sözleşmesiz futbolcular! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    En iyi 'sözleşmesiz' futbolcular!

    Şu an serbest oyuncu konumundaki en iyi futbolcuları sizin için derledik.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 14:33:31 Güncelleme: 14:38:25
    En iyi sözleşmesiz futbolcular!

    CEDRIC CARRASSO | Kaleci | Fransa | 36

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    En iyi sözleşmesiz futbolcular!

    DIEGO CAVALIERI | Kaleci | Brezilya | 35

    En iyi sözleşmesiz futbolcular!

    MARCO STORARI | Kaleci | İtalya | 41

    En iyi sözleşmesiz futbolcular!

    OSCAR USTARI | Kaleci | Arjantin | 31

    En iyi sözleşmesiz futbolcular!

    VINCENT ENYEAMA | Kaleci | Nijerya | 35

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