En iyi sözleşmesiz futbolcular! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
En iyi 'sözleşmesiz' futbolcular!
Şu an serbest oyuncu konumundaki en iyi futbolcuları sizin için derledik.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 14:33:31
Güncelleme: 14:38:25
CEDRIC CARRASSO | Kaleci | Fransa | 36
GALERİ DEVAM EDİYOR
DIEGO CAVALIERI | Kaleci | Brezilya | 35
MARCO STORARI | Kaleci | İtalya | 41
OSCAR USTARI | Kaleci | Arjantin | 31
VINCENT ENYEAMA | Kaleci | Nijerya | 35