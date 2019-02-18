Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü

Nantes'tan, transfer olduğu Cardiff'e doğru giderken bindiği uçak Manş Denizi üzerinde düşen ve haftalar sonra cansız bedeni, uçakın içinde ve denizin zemininde bulunan Emiliano Sala'nın cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Sala'nın ölümüyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
18 Şubat 2019 Pazartesi 11:12 Güncelleme: 18.02.2019 11:15
Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü

Nantes'tan, transfer olduğu Cardiff'e doğru giderken bindiği uçak Manş Denizi üzerinde düşen ve haftalar sonra cansız bedeni, uçakın içinde ve denizin zemininde bulunan Emiliano Sala'nın cenaze töreni yapıldı.

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Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü

Törenin ardından Sala'nın ölümüyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü

Emiliano Sala, büyüdüğü Progreso kentinde son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra kent sakinleri de giydikleri siyah ve kırmızı formalarla cenaze törenine katıldı.

Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü

Sporcunun hayranları da "Asla yalnız yürümeyeceksin Emi" pankartlarıyla seremoniye katıldı.

Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü

Törenin ardından Sala'nın naaşı, yakınlarının son bir defa vedalaşması için bir spor salonuna getirildi.

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