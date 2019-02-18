Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü

Nantes'tan, transfer olduğu Cardiff'e doğru giderken bindiği uçak Manş Denizi üzerinde düşen ve haftalar sonra cansız bedeni, uçakın içinde ve denizin zemininde bulunan Emiliano Sala'nın cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Sala'nın ölümüyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
18 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
Güncelleme: 18.02.2019 11:15
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Nantes'tan, transfer olduğu Cardiff'e doğru giderken bindiği uçak Manş Denizi üzerinde düşen ve haftalar sonra cansız bedeni, uçakın içinde ve denizin zemininde bulunan Emiliano Sala'nın cenaze töreni yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Törenin ardından Sala'nın ölümüyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
Emiliano Sala, büyüdüğü Progreso kentinde son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra kent sakinleri de giydikleri siyah ve kırmızı formalarla cenaze törenine katıldı.
Sporcunun hayranları da "Asla yalnız yürümeyeceksin Emi" pankartlarıyla seremoniye katıldı.
Törenin ardından Sala'nın naaşı, yakınlarının son bir defa vedalaşması için bir spor salonuna getirildi.