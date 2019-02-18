Emiliano Sala için şok iddia: Öldürüldü

Nantes'tan, transfer olduğu Cardiff'e doğru giderken bindiği uçak Manş Denizi üzerinde düşen ve haftalar sonra cansız bedeni, uçakın içinde ve denizin zemininde bulunan Emiliano Sala'nın cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Sala'nın ölümüyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:12 Güncelleme: 18.02.2019 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





