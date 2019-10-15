Ekranlara yansımadı! Maçın ardından Emre Belözoğlu...
Milli Takımımız Euro 2020 elemelerinde lider olarak gittiğimiz Fransa'dan bir puan ile döndü. Bu sonucun ardından yoluna yine lider olarak devam eden Türkiye, Euro 2020 yolunda büyük bir avantaj elde etti. Maçın ardından ise Emre Belözoğlu'nun hareketi görülmeye değerdi. İşte o anlar ve daha fazlası...
15 Ekim 2019 Salı 09:09
Güncelleme: 15.10.2019 09:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Milli Takımımız Fransa'dan 1-1'lik beraberlikle istediğini alıp döndü...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu, golden sonra adeta çıldırdı. Burak Yılmaz'ın maç sonu hırsı da görülmeye değerdi.
Gol yollarında etkisiz kalsa da Burak, yüreğini ortaya koyan isimlerden oldu.
Şenol Güneş, maç sonu Mahmut'u özel olarak tebrik etti.
A Milliler oynayanı oynamayanıyla maça çok iyi konsantre oldu. Bu dayanışma millilere başarıyı getirdi.