Ekranlara yansımadı! Maçın ardından Emre Belözoğlu...

Milli Takımımız Euro 2020 elemelerinde lider olarak gittiğimiz Fransa'dan bir puan ile döndü. Bu sonucun ardından yoluna yine lider olarak devam eden Türkiye, Euro 2020 yolunda büyük bir avantaj elde etti. Maçın ardından ise Emre Belözoğlu'nun hareketi görülmeye değerdi. İşte o anlar ve daha fazlası...

15 Ekim 2019 Salı 09:09 Güncelleme: 15.10.2019 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





