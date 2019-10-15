Ekranlara yansımadı! Maçın ardından Emre Belözoğlu... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Ekranlara yansımadı! Maçın ardından Emre Belözoğlu...

Milli Takımımız Euro 2020 elemelerinde lider olarak gittiğimiz Fransa'dan bir puan ile döndü. Bu sonucun ardından yoluna yine lider olarak devam eden Türkiye, Euro 2020 yolunda büyük bir avantaj elde etti. Maçın ardından ise Emre Belözoğlu'nun hareketi görülmeye değerdi. İşte o anlar ve daha fazlası...
15 Ekim 2019 Salı 09:09 Güncelleme: 15.10.2019 09:09
Ekranlara yansımadı! Maçın ardından Emre Belözoğlu...

Milli Takımımız Fransa'dan 1-1'lik beraberlikle istediğini alıp döndü...

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Ekranlara yansımadı! Maçın ardından Emre Belözoğlu...

Maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu, golden sonra adeta çıldırdı. Burak Yılmaz'ın maç sonu hırsı da görülmeye değerdi.

Ekranlara yansımadı! Maçın ardından Emre Belözoğlu...

Gol yollarında etkisiz kalsa da Burak, yüreğini ortaya koyan isimlerden oldu.

Ekranlara yansımadı! Maçın ardından Emre Belözoğlu...

Şenol Güneş, maç sonu Mahmut'u özel olarak tebrik etti.

Ekranlara yansımadı! Maçın ardından Emre Belözoğlu...

A Milliler oynayanı oynamayanıyla maça çok iyi konsantre oldu. Bu dayanışma millilere başarıyı getirdi.

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