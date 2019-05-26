Efsane kaleci Oliver Kahn'dan yardım kuruluşu etkinliğinde skandal hareket - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Haberler Galeri Efsane kaleci Oliver Kahn'dan yardım kuruluşu etkinliğinde skandal hareket

Efsane kaleci Oliver Kahn'dan yardım kuruluşu etkinliğinde skandal hareket

Bir dönemin efsane kalecilerinden Oliver Kahn'ın aktif futbolculuk yaşamında bir yardım kuruluşunun etkinliğine katıldığı ortaya çıktı. Alman futbol tarihini anlatan 'Thor' kitabının iddiasına göre ise 'Titan' lakaplı efsane gerçekleştirilen organizasyonda 9 yaşındaki çocuklarla katıldığı etkinlikte skandal bir harekete imza atmış. İşte detaylar...
26 Mayıs 2019 Pazar 09:16 Güncelleme: 26.05.2019 09:16
Efsane kaleci Oliver Kahn'dan yardım kuruluşu etkinliğinde skandal hareket

Bayern Münih'in efsane file bekçisi Oliver Kahn bir yardım kuruluşunun etkinliğinde yaptıklarıyla 'yok artık' dedirtti.

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Efsane kaleci Oliver Kahn'dan yardım kuruluşu etkinliğinde skandal hareket

Alman kaleci, filelere giden her penaltının para yardımı olarak geri döneceği organizasyonda skandal bir harekete imza attı.

Efsane kaleci Oliver Kahn'dan yardım kuruluşu etkinliğinde skandal hareket

Tarihin en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 14 sezonluk Bayern Münih macerasında kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Oliver Kahn'ın ilginç bir anısı ortaya çıktı.

Efsane kaleci Oliver Kahn'dan yardım kuruluşu etkinliğinde skandal hareket

Agresif kişiliği ile tanınan Kahn, aktif futbolculuk döneminde bir yardım kuruluşunun etkinliğine katıldı.

Efsane kaleci Oliver Kahn'dan yardım kuruluşu etkinliğinde skandal hareket

Alman futbol tarihini anlatan 'Thor' kitabının iddiasına göre ise 'Titan' lakaplı efsane gerçekleştirilen organizasyonda 9 yaşlarında olan bir grup çocuk ile penaltı atışı yaptı.

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