EA Sportstan tepki çeken Türkiye hatası - Galeri - Fotomaç
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EA Sports'tan tepki çeken Türkiye hatası
FIFA 18'in yapımcısı EA Ganes oyunda yer verdiği Türkiye haritasıyla skandal bir hataya imza attı ve kullanıcılardan tepki aldı.
18 Aralık 2018 Salı, 13:14:00
Güncelleme: 13:15:31
Popüler futbol oyunu FIFA'nın yapımcısı olan EA Games bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.
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Bu popülaritenin sebebi ise oyuna gelen bir özellikten ziyade FIFA 2018'de yer alan bir hata.
Zira oyunda Türkiye haritasında bir hataya imza atan firma Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan bazı illeri Türkiye haritasının dışında gösterdi.
Kısa sürede kullanıcılarının tepkisi çeken harita nedeniyle pek çok kullanıcı firmaya bu hatasını düzeltmesi yönünde çağrılarda bulundu.
PES 2018'DEN GÜLDÜREN TÜRKİYE HATASI
Geçtiğimiz aylarda PES cephesinden bit Türkiye hatası ile karşı karşıya kalmıştık.
Oyunda Akhisar'ın adı yanlış yazılmış durumda. Bir hataya imza atan oyun Akhisar'ın adını 'Akuhisaru' şeklinde yazdı.