EA Sportstan tepki çeken Türkiye hatası - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
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EA Sports'tan tepki çeken Türkiye hatası

FIFA 18'in yapımcısı EA Ganes oyunda yer verdiği Türkiye haritasıyla skandal bir hataya imza attı ve kullanıcılardan tepki aldı.
18 Aralık 2018 Salı, 13:14:00 Güncelleme: 13:15:31
EA Sportstan tepki çeken Türkiye hatası

Popüler futbol oyunu FIFA'nın yapımcısı olan EA Games bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.

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EA Sportstan tepki çeken Türkiye hatası

Bu popülaritenin sebebi ise oyuna gelen bir özellikten ziyade FIFA 2018'de yer alan bir hata.

EA Sportstan tepki çeken Türkiye hatası

Zira oyunda Türkiye haritasında bir hataya imza atan firma Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan bazı illeri Türkiye haritasının dışında gösterdi.

EA Sportstan tepki çeken Türkiye hatası

Kısa sürede kullanıcılarının tepkisi çeken harita nedeniyle pek çok kullanıcı firmaya bu hatasını düzeltmesi yönünde çağrılarda bulundu.

EA Sportstan tepki çeken Türkiye hatası

PES 2018'DEN GÜLDÜREN TÜRKİYE HATASI

Geçtiğimiz aylarda PES cephesinden bit Türkiye hatası ile karşı karşıya kalmıştık.

EA Sportstan tepki çeken Türkiye hatası

Oyunda Akhisar'ın adı yanlış yazılmış durumda. Bir hataya imza atan oyun Akhisar'ın adını 'Akuhisaru' şeklinde yazdı.

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