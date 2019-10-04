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Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu! Listede Türk yıldız da var
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmaya göre Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe dünyanın en pahalı futbolcusu oldu. 100 futbolcunun belirlendiği listede bir de Türk yıldız var. İşte o isimler...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Ekim 2019 Cuma 15:11
Güncelleme: 04.10.2019 15:11
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa'nın 5 majör liginde forma giyen profesyonel futbolcular üzerine yaptığı geleneksel araştırmasının sonucunu yayınladı.
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Yapılan araştırmaya göre PSG'nin Fransız yıldızı KylianMbappe dünyanın en pahalı futbolcusu oldu. Genç ismin değeri 252.2 milyon Euro olarak belirlendi.
Araştırmada kriter olarak oyuncunun yaşı, kulübü, milli takımı, mevkisi ve sözleşme süresi gibi faktörler ele alındı. Bir Türk futbolcunun yer aldığı 100 oyunculuk listede ilk 10'da bulunan isimler şöyle;