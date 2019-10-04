Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu! Listede Türk yıldız da var - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu! Listede Türk yıldız da var

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmaya göre Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe dünyanın en pahalı futbolcusu oldu. 100 futbolcunun belirlendiği listede bir de Türk yıldız var. İşte o isimler...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

4 Ekim 2019 Cuma 15:11 Güncelleme: 04.10.2019 15:11
Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu! Listede Türk yıldız da var

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa'nın 5 majör liginde forma giyen profesyonel futbolcular üzerine yaptığı geleneksel araştırmasının sonucunu yayınladı.

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Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu! Listede Türk yıldız da var

Yapılan araştırmaya göre PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe dünyanın en pahalı futbolcusu oldu. Genç ismin değeri 252.2 milyon Euro olarak belirlendi.

Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu! Listede Türk yıldız da var

Araştırmada kriter olarak oyuncunun yaşı, kulübü, milli takımı, mevkisi ve sözleşme süresi gibi faktörler ele alındı. Bir Türk futbolcunun yer aldığı 100 oyunculuk listede ilk 10'da bulunan isimler şöyle;

Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu! Listede Türk yıldız da var

2. Harry Kane (200.3 M€)

Dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu! Listede Türk yıldız da var

3. Neymar (197.1 M€)

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