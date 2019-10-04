Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmaya göre Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe dünyanın en pahalı futbolcusu oldu. 100 futbolcunun belirlendiği listede bir de Türk yıldız var. İşte o isimler...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)