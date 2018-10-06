Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro... - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...

    Roma'da oynadığı oyunla göz dolduran Cengiz Ünder için flaş bir iddia gündeme geldi.
    6 Ekim 2018 Cumartesi, 12:02:28 Güncelleme: 12:02:51
    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
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    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...

    Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sergilediği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde takımının Viktoria Plzen'i 5-1 yendiği maçta yıldızlaşan Cengiz, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyete büyük katkıda bulunurken, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen milli futbolcu, bir süredir Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarındaydı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
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    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...

    Roma'nın sportif direktörü Monchi, geçtiğimiz sezon yaptığı açıklamada kulübüyle 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmediklerini belirtmişti.

    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
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    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...

    İtalya'da yayım yapan Calcio Mercato adlı haber portalı Cengiz ile alakalı flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
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    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...

    İddiaya göre Alman devi Bayern Münih, Cengiz Ünder için Roma'ya 60 milyon euro'dan yüksek bir teklifle bulunacak. Bu teklif bir Türk oyuncuya verilen en yüksek teklif.

    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
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    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...

    Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjen Robben'in boşluğunu doldurmak isteyen Bavyera ekibinin Cengiz'i gözüne kestirdiği ifade edildi.

    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
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    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...

    Milli futbolcunun güncel piyasa değeri tam 27 milyon euro olarak gösteriliyor. (A Spor)

    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
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    Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
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