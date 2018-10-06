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Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
Roma'da oynadığı oyunla göz dolduran Cengiz Ünder için flaş bir iddia gündeme geldi.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 12:02:28 Güncelleme: 12:02:51
Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sergilediği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde takımının Viktoria Plzen'i 5-1 yendiği maçta yıldızlaşan Cengiz, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyete büyük katkıda bulunurken, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen milli futbolcu, bir süredir Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarındaydı.
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Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
Dünya devinden Cengiz Ünder için rekor teklif! 60 milyon Euro...
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